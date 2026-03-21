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Gestão Municipal fecha outubro mais uma vez com salários em dia e pagos dentro do mês trabalhado

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Nesta sexta-feira (29) o funcionalismo público municipal de São José do Seridó encerra a semana com dinheiro no bolso. Já são dez meses com o pagamento realizado rigorosamente dentro do mês trabalhado.


O pagamento da folha salarial do funcionalismo público de São José do Seridó é uma ação realizada através das Secretarias Municipais de Administração e Gestão de Pessoas (SEAGEP) e Planejamento, Fazenda e Tributação (SEMPLA).


“Foram repassados recursos na ordem de R$ 544.797,72. Esses recursos além de garantir a sobrevivência de quem se dedica ao serviço público, aquecem o comércio e fortalecem a economia de São José do Seridó, principalmente neste período de crise”, frisou o prefeito Jackson Dantas.

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