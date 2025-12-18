Prefeitura de Currais Novos inicia reforma da Escola Justino Dantas no Distrito da Cruz

Unidade receberá diversas melhorias, incluindo climatização para garantir mais conforto e qualidade de ensino aos estudantes

A Prefeitura de Currais Novos iniciou, nesta semana, a reforma da Escola Municipal Justino Dantas, no Distrito da Cruz. O prefeito Lucas Galvão anunciou oficialmente o começo das obras, que fazem parte de um conjunto de investimentos voltados à modernização das unidades de ensino do município.

A intervenção contempla a instalação de forro em PVC, a substituição do piso por cerâmica e a climatização das salas de aula. Para Lucas, o objetivo é proporcionar um ambiente mais adequado e acolhedor para alunos e profissionais. “Estamos realizando melhorias importantes para garantir uma escola mais confortável, segura e preparada para o aprendizado. Investir na Educação é investir no futuro de Currais Novos, e a comunidade do Distrito da Cruz merece esse cuidado”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Educação, Jorian dos Santos, destacou que a reforma atende a uma demanda antiga da comunidade escolar.

“A Escola Justino Dantas precisava desse reforço estrutural para oferecer melhores condições de ensino. Com essas melhorias, os estudantes terão um ambiente climatizado, moderno e mais propício ao desenvolvimento. É um avanço significativo para toda a rede municipal”, ressaltou o secretário.

As obras começam imediatamente e devem ser concluídas nas próximas semanas. A gestão municipal reforça que segue trabalhando para ampliar a qualidade da Educação em todo o município, promovendo melhorias estruturais que impactam diretamente na aprendizagem e no dia a dia das escolas.