Estudante da escola estadual Benjamim Maranhão é eleita para segunda fase etapa Internacional do Parlamento Juvenil do Mercosul

A estudante Maria Cecília Gomes Confessor, da Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio Benjamim Maranhão, localizada no município de Araruna, foi eleita com 218 votos para a segunda fase da etapa Internacional do Parlamento Juvenil do Mercosul e vai representar a Paraíba no evento que ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de agosto, em Foz do Iguaçu. O encontro contará com a participação de estudantes representantes das províncias, departamentos ou estados dos países membros do Mercosul.

Na primeira fase do Parlamento Juvenil do Mercosul, ocorreu a posse dos jovens parlamentares e foi proporcionando a eles uma vivência do legislativo em Brasília. Além disso, os estudantes puderam confeccionar uma carta para todos os jovens do Mercosul e também foi realizada a eleição do estudante representante de cada estado para a etapa Internacional.

Além de Maria Cecília, que foi eleita para a etapa internacional, participaram do evento e da votação Marcos Antônio de Lacerda Luciano, da ECI Adilina de Souza Diniz, localizada na cidade de Diamante, que obteve 169 votos; Alysson Marcelino Alves, da EEEFM Professor João Noberto, do município de Santa Teresinha, que teve 128 votos e ficou empatado com Anny Estéfane Nascimento Nunes, da EEEFM Benjamim Maranhão.

Ainda durante a visita em Brasília, os estudantes fizeram o itinerário iniciado pelo Ministério da Educação e continuou no Congresso Nacional, Palácio do Itamaraty, Campus do Instituto Federal de Brasília (IFB). Na ocasião, os estudantes plantaram uma muda da árvore Ipê em frente ao MEC, que representa símbolo de esperança pelos sonhos de futuro de uma educação mais justa e igualitária.

“O PJM é importante pois cria um espaço de participação juvenil autêntico que culmina na construção de uma carta tendo como um dos objetivos impulsionar a integração regional da América do Sul. Os quatro estudantes paraibanos participaram ativamente desta semana, criaram memórias e adquiriram inúmeras habilidades que vão lhes apoiar na construção de seus projetos de vida”, frisou o gerente operacional para a Promoção, Articulação e Mobilização Estudantil, Romário Farias.

O Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) é uma iniciativa do Setor Educacional do Mercosul (SEM) que proporciona aos jovens estudantes de redes públicas dos países membros e associados do bloco um espaço de encontro e diálogo que incentiva o protagonismo juvenil para a geração de propostas sobre temáticas de interesse comum.