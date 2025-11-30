domingo, novembro 30, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

GESTÃO MUNICIPAL QUITA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES

admin1

A Gestão Municipal de São José do Seridó, através das Secretarias Municipais de Administração e Gestão de Pessoas (SEAGEP) e Planejamento, Fazenda e Tributação (SEMPLA) concluiu, nesta quarta-feira (15), o pagamento do restante da folha salarial referente ao décimo terceiro salário do funcionalismo público municipal.


“O servidor público é valorizado em nossa gestão. Manter a folha em dia é um compromisso nosso não só com quem se dedica ao serviço público, mas também com a economia de São José do Seridó”, frisou o prefeito Jackson Dantas.


Ainda de acordo com o gestor, a primeira parcela do décimo, no valor de R$ 248.361,27, foi paga no último 20 de julho. Já esta segunda parcela, paga hoje, somam recursos na ordem de R$ 173.896,52.

Você pode gostar também

Em Taperoá, vice-governador Lucas Ribeiro entrega passagem molhada e participa do Dia D da Fazenda Carnaúba — Governo da Paraíba

admin1

A GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ LAMENTA O FALECIMENTO DE FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA

admin1

Projeto Raízes do Polo prevê compensação ambiental 3,5 vezes maior que a área dos empreendimentos do Polo Turístico Cabo Branco

admin1