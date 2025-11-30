GESTÃO MUNICIPAL QUITA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES

A Gestão Municipal de São José do Seridó, através das Secretarias Municipais de Administração e Gestão de Pessoas (SEAGEP) e Planejamento, Fazenda e Tributação (SEMPLA) concluiu, nesta quarta-feira (15), o pagamento do restante da folha salarial referente ao décimo terceiro salário do funcionalismo público municipal.





“O servidor público é valorizado em nossa gestão. Manter a folha em dia é um compromisso nosso não só com quem se dedica ao serviço público, mas também com a economia de São José do Seridó”, frisou o prefeito Jackson Dantas.





Ainda de acordo com o gestor, a primeira parcela do décimo, no valor de R$ 248.361,27, foi paga no último 20 de julho. Já esta segunda parcela, paga hoje, somam recursos na ordem de R$ 173.896,52.