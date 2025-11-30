Pedidos do Grupo GPA cresceram mais de 20% no ‘esquenta’ e devem dobrar na Black Friday

Victor Maglio, diretor de E-commerce do GPA.

Como bem sabemos, a Black Friday já virou parada obrigatória para o varejo brasileiro e no setor de supermercados, o destaque agora está voltado para o digital. De acordo com o Ranking ABRAS 2025, o varejo de alimentos movimentou nada menos que R$ 1,067 trilhão em 2024 (isso significa 9,12% do PIB). Deve crescer até 4% neste ano, impulsionado por preços com descontos agressivos, conveniência e canais online cada vez mais fortes.

Surfando nessa onda, o GPA — dono das bandeiras Pão de Açúcar e Extra Mercado — vem apostando pesado no e-commerce. No “Esquenta Black Friday”, já um tradicional período de promoções que antecede a data, o grupo registrou um aumento de mais de 20% nos pedidos online. Já não é pouca coisa. E a expectativa do grupo é dobrar esse volume no dia oficial da Black Friday.

“Hoje, o consumidor espera a data para abastecer a casa. Alimentos, bebidas e itens de limpeza têm uma procura enorme. Por isso, fizemos um planejamento antecipado, reforçamos negociações com fornecedores e ajustamos o estoque loja a loja, de acordo com o perfil de consumo de cada canal”, explica Victor Maglio, Diretor de E-commerce do GPA.

Neste ano, o GPA também apostou na antecipação das ofertas ao longo de novembro. A ideia foi permitir que o cliente se programasse melhor e encontrasse promoções distribuídas em várias categorias, do infantil às bebidas. Entre as apostas de maior alta estão nutrição infantil (mais de 60%), bebidas alcoólicas (40%), cervejas (30%), óleos e azeites (30%) e leite (20%).

“Os dados mostravam que havia espaço para aumentar a oferta e que o cliente entraria junto. Com isso, conseguimos ser mais estratégicos nas negociações, oferecer preços de Black Friday durante todo o mês e preparar nossa operação digital para uma navegação simples e eficiente”, disse Maglio.

O esforço tem dado resultado: no 3º trimestre, o e-commerce do GPA alcançou R$ 604,2 milhões em vendas. O que dá um crescimento de 9,8% sobre 2024 e já representa 13,1% do total da companhia. A estratégia de “ship from store” – operação logística em que os pedidos são enviados diretamente do estoque de uma loja física – também tem ampliado o sortimento e agilizado a dinâmica das entregas. Desse modo, o digital segue firme reforçando o e-commerce como peça-chave para a rentabilidade do grupo.