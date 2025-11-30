Escolas de Nova Iguaçu participam de exercício de desocupação de emergência

Por MRNews



A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu promoveu, na manhã desta sexta-feira (28), um grande Exercício Simulado de Desocupação de Emergência em escolas da rede municipal. A ação ocorreu simultaneamente em 33 unidades que já receberam o Projeto “Escolas Seguras – Desenvolvendo a Resiliência Através da Educação” e envolveu mais de 8 mil pessoas. A atividade também celebrou o Dia Estadual de Redução de Riscos de Desastres, comemorado neste sábado (29), e marcou o encerramento de mais uma temporada do projeto, realizado pela Prefeitura desde 2017.

A simulação de evacuação em caso de incêndio é apenas uma das etapas do projeto. Ao longo da semana, alunos e funcionários das unidades visitadas recebem instruções de primeiros socorros, orientações sobre como proceder em acidentes domésticos e aprendem a acionar equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e SAMU.

“Nosso objetivo é fazer com que todas as pessoas das escolas, desde os alunos mais novos aos funcionários, estejam preparadas para enfrentar adversidades. Cidadãos conscientes têm mais capacidade de lidar com este tipo de situação e, consequentemente, mais chances de se colocar em segurança”, afirmou o secretário municipal de Defesa Civil, Jorge Ribeiro Lopes.

Uma das escolas participantes foi a E.M. Pera Flor, no bairro Prados Verdes. Em apenas um minuto e 18 segundos, cerca de 400 crianças deixaram as salas de aula e se abrigaram no pátio. Entre elas estava Mariana Silva de Medeiros Lara, de 12 anos, aluna do 6º ano. “Aprendi que o mais importante é manter a calma e sair da sala sem correr, porque a correria pode causar acidentes e machucar as pessoas”, disse.

O projeto também incentiva a multiplicação do conhecimento. Bryan Luccas Cerqueira de Santos contou que aprendeu com o pai — que trabalha com gás de cozinha — como agir em caso de incêndio e considerou o treinamento fundamental para que seus colegas também aprendessem noções básicas de primeiros socorros e evacuação.

“Muitas pessoas saem correndo quando veem o fogo. O treinamento mostrou como reagir. Se acontecer um incêndio na escola, temos que lembrar do que foi ensinado para escapar do perigo”, comentou o estudante de 12 anos.

Em oito anos, o projeto “Escolas Seguras” já passou por 43 unidades municipais e capacitou mais de 17.500 pessoas. Ele entra em pausa no fim do ano e retorna em 2026, após o verão. Neste período, as equipes da Defesa Civil estarão concentradas no Plano de Contingência, que será apresentado em dezembro, e na atuação em possíveis ocorrências relacionadas às chuvas de verão.