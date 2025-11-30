Sine-JP inicia o mês de dezembro com mais de mil vagas de emprego abertas

O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) inicia o mês de dezembro com uma ótima notícia para quem está em busca de emprego. A partir desta segunda-feira (1º) estão sendo ofertadas 1.052 vagas de trabalho para os mais variados setores. A grande oferta está na área de atendimento de telemarketing, com 400 vagas abertas.

Não precisa ter experiência para se candidatar ao cargo de atendente de telemarketing, mas é necessário ter realizado o cadastro no site da empresa (sou.aec.com.br) e no ato do atendimento mostrar que está aprovado na primeira etapa do processo.

Para quem está em busca do primeiro emprego, há vagas disponíveis para assistente administrativo, auxiliar de produção, atendente de lanchonete e auxiliar de bar e cumim – um profissional de apoio em restaurantes, bares e eventos que trabalha em conjunto com o garçom para garantir a agilidade do serviço e a organização do salão.

Há, ainda, oferta de emprego em vários outros segmentos, como servente de pedreiro, pedreiro, cozinheiro, engenheiro de produção, motorista, garçom, marceneiro, estoquista, pintor, operador de caixa, entre outros.

Serviço – A sede do Sine-JP fica localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro. O atendimento é das 8h às 14h. Para realizar a inscrição é necessário apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado. Mais informações pelo telefone (83) 98654-8978.

Os detalhes sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade.