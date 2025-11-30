Cícero Lucena percorre Romaria da Penha junto a multidão de fiéis e destaca simbolismo do maior evento religioso da Paraíba

O prefeito Cícero Lucena percorreu os 14 quilômetros da tradicional Romaria de Nossa Senhora da Penha, neste sábado (29) e madrugada do domingo (30), junto da primeira-dama Lauremília Lucena e de uma multidão de fiéis que completaram a 262ª edição do maior evento religioso de toda a Paraíba. Durante a caminhada, marcada por muitas manifestações de fé e devoção, o gestor da Capital refletiu sobre o simbolismo da peregrinação destacando aspectos como a esperança que os fiéis têm de dias melhores, de agradecimento por graças alcançadas, fruto da crença incondicional na Santa.

“São pessoas, fiéis de toda a Paraíba, que acreditam nos milagres de Nossa Senhora da Penha. A cada ano eu renovo minha fé e fortaleço a esperança em dias melhores nessa peregrinação. É mais do que uma tradição, é um momento de profunda espiritualidade e devoção que me acompanha há 35 anos, junto com Lauremília e tantos fiéis que se alimentam da fé em Deus e em Nossa Senhora”, afirmou Cícero Lucena.

Desde o início, na Igreja de Lourdes, no Centro da Capital, até o Santuário da Penha, localizado na praia da Penha, a multidão de fiéis expressou sua devoção por meio de orações, promessas, cânticos e gestos de fé, transformando as ruas da capital paraibana em um grande santuário a céu aberto.

O Arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, disse que a caminhada até o santuário representa “a esperança que vence as dificuldades, os problemas que cada pessoa enfrenta na vida”, refletiu o religioso. “Queremos que neste dia tão especial, a companhia de Maria nos ajude a erguer a cabeça e olhar para frente, com esperança, e nos superar e também lembrar de cuidarmos da ecologia”, complementou.

Proteção ecológica – Neste ano, a Romaria da Penha trouxe como tema: ‘Com a Senhora da Penha, somos todos romeiros da Esperança e defensores da Ecologia’. Segundo a Arquidiocese da Paraíba, essa reflexão está em profunda sintonia com a Campanha da Fraternidade 2025, que convida a Igreja e a sociedade a pensarem sobre o cuidado com a Casa Comum, a preservação do meio ambiente e o compromisso cristão com a vida em todas as suas dimensões.

Gente de fé – Para os fiéis, a romaria possui muitos significados. O professor Mário Rodrigues, de 56 anos, falou em “gratidão e humanidade”. Ele atribui o bem-estar da sua família à crença em Nossa Senhora da Penha. “Tudo que eu peço eu sou agraciado. Meus pedidos são por saúde, por proteção e harmonia na minha casa e no meu trabalho. Sou uma pessoa de fé, que caminha todo ano na romaria para agradecer”, destacou.

Já a artesã Jailma Nunes disse que a Romaria da Penha representa um gesto de união entre os cristãos. “A gente vive numa sociedade muito individualista. As pessoas as vezes esquecem de pensar no próximo. Aqui em me sinto pertencente e creio que as pessoas conseguem ter mais fraternidade. Precisamos de mais união, e a romaria passa esse sentimento. Aproveito também para pedir proteção, não apenas para mim e minha família, mas para todo o povo brasileiro”, garantiu.

Apoio – A Prefeitura de João Pessoa garantiu todo o apoio em diversas áreas da Romaria da Penha, desde a melhoria da infraestrutura na iluminação e vias do percurso, até a segurança da Guarda Civil Metropolitana, incluindo o monitoramento de câmeras. A Secretaria da Saúde mobilizou 13 veículos para atender aos fiéis, além de 18 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos. Também houve o envolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que realizou a poda das árvores em todo o percurso.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) escalou 120 agentes para monitorar em campo e por câmeras, e ordenar todo o trânsito nos 14 quilômetros de percurso. Já a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) esteve presente com 280 agentes para garantir a limpeza e a organização antes, durante e após a tradicional Romaria de Nossa Senhora da Penha.