Dois paraibanos já venceram a Libertadores pelo Flamengo; relembre

A final da Conmebol Libertadores 2025 será entre Flamengo e Palmeiras, no sábado, dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima. O palco peruano volta a receber uma decisão do torneio seis anos depois da conquista rubro-negra sobre o River Plate, em 2019. Cariocas e paulistas buscam o quarto título da competição.

Santos foi titular na campanha de título da Libertadores pelo Flamengo em 2022. (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Ao longo da história, o Flamengo já contou com dois jogadores paraibanos em campanhas vitoriosas de Libertadores. O primeiro foi o lateral Júnior, nascido em João Pessoa, que fez parte do elenco campeão de 1981.

Referência técnica e tática daquele time, o jogador marcou época também na Seleção Brasileira e se tornou o atleta com mais partidas pelo clube — 874 no total — ao longo de duas passagens pela Gávea.

Além da Libertadores, o Maestro foi campeão brasileiro em quatro oportunidades e levantou o título mundial no mesmo ano, em Tóquio, contra o Liverpool. Mais de quatro décadas depois, outro paraibano voltou a comemorar o título continental com o Flamengo.

O goleiro Santos, natural de Cabaceiras, integrou o elenco campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Agora, o Flamengo volta à decisão da Libertadores, novamente em Lima, onde conquistou um dos títulos mais marcantes de sua história.

Em busca de ampliar sua galeria de conquistas continentais, o clube revive o cenário de 2019.

Palmeiras e Flamengo vão decidir a Libertadores pela segunda vez na história. (Foto: André Durão)

