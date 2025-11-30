ASSENTAMENTO SERIDÓ GANHA SEDE DO SCFV

Em cerimônia realizada na tarde desta quinta-feira (16), a Gestão Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) inaugurou, no Assentamento Seridó, uma unidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).





A cerimônia contou com as presenças do prefeito Jackson Dantas, do vice-prefeito Ricardo Medeiros, do presidente do Poder Legislativo Municipal Francisco Sales de Medeiros Neto, do vereador Clayton Sá, da secretária-chefe de Gabinete Priscila Trajano, da secretária de Educação e Cultura Juliana Dantas, da titular da SEMTHAS Suzete Pereira, do assistente social Francisco Ezequiel, do presidente da Associação do Assentamento Francisco das Chagas Azevedo (Miguelinho) e de membros da Filarmônica Jimmy Brito, além de representantes da comunidade local.





“A Sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Assentamento Seridó é uma importante aquisição para a comunidade. O equipamento garantirá a realização de atividades socioeducativas com crianças, adolescentes, pessoas com deficiências, idosos e grupos específicos da assistência social, permitindo o desenvolvimento local por meio do direito à convivência e ao estabelecimento de relações que tenham no seu verso a proteção social, o cuidado e o desenvolvimento pleno de indivíduos e famílias”, frisou a titular da SEMTHAS, Suzete Pereira.





Ainda de acordo com a secretária, o desejo é que a sede do SCFV do Assentamento Seridó inicie seus trabalhos em fevereiro de 2022 e que a estrutura signifique para a comunidade um local de encontro, aprendizado, compartilhamento e realizações.