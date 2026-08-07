programa especial acontece direto da praia do Bessa; saiba detalhes

Denise Delmiro apresenta o JPB1 de Verão dreto da praia do Bessa.. Divulgação

O JPB1 de Verão leva o jornalismo da Rede Paraíba para fora do estúdio e apresenta, neste sábado (24), uma edição especial com reportagens, entradas ao vivo e música, diretamente da orla de João Pessoa.

A edição vai ao ar no horário tradicional do jornal, às 11h45, com apresentação de Denise Delmiro, e será transmitida no beach lounge Goa Shanti, no bairro do Bessa.

O programa traz reportagens especiais sobre o verão no estado. No Litoral Norte, a repórter Sílvia Torres mostra atrações bastante procuradas nesta época do ano. Já no Sertão, Artur Lira percorre uma trilha com registros de pinturas rupestres, em um passeio que mistura turismo e história.

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O JPB1 de Verão terá, ainda, entradas ao vivo das Piscinas Naturais do Seixas e de Areia Vermelha, aproveitando o período de maré baixa. E ainda, no interior do estado, a equipe vai até uma ilha em Boqueirão, apresentando uma alternativa de lazer fora do litoral.

Também estão previstas participações musicais ao vivo durante o programa, com Mateus Lira e do grupo Pagode do Meu Agrado.

Outra novidade é o Camarote do JPB1. Cinco telespectadores, selecionados pela plataforma RedeOn, vão acompanhar o jornal ao vivo, com direito a um acompanhante. O espaço também recebe outros apresentadores da Rede Paraíba.

Para o editor-chefe do JPB1, Joalisson Douglas, a edição especial é resultado de um planejamento que começou meses antes e envolveu diferentes equipes da Rede Paraíba.

Nosso planejamento começou há quase sete meses. Está tudo sendo pensado com muito cuidado, contando com o envolvimento da grande equipe da Rede Paraíba. Teremos um jornal muito divertido, mas mantendo o DNA do JPB1: informar com responsabilidade, sempre ao lado das pessoas”, afirmou. Joalisson Douglas – Editor-chefe do JPB1

Segundo Denise Delmiro, a proposta é aproximar ainda mais o público, levando informação e serviços para quem acompanha o jornal durante o Verão.