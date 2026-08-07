Prefeitura esclarece que câmeras do projeto Smart City são para prevenção de ocorrências e apoio à gestão urbana

As câmeras instaladas por meio do projeto Smart City não têm a função de aplicar multas de trânsito. O sistema da Prefeitura de João Pessoa faz parte de uma ampla estratégia de modernização da cidade, com foco na segurança pública, na prevenção de ocorrências e no apoio à gestão urbana, garantindo mais eficiência e qualidade de vida para a população.

Implantadas em pontos estratégicos da Capital, as câmeras inteligentes operam 24 horas por dia e estão integradas a uma central de monitoramento, permitindo o acompanhamento em tempo real de áreas como a Orla, o Centro Histórico, corredores viários e espaços públicos com grande circulação de pessoas.

De acordo com o secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa, João Almeida, o objetivo do sistema é proteger vidas e apoiar o trabalho das forças de segurança, e não punir condutores.

“As câmeras da Smart City não são equipamentos de fiscalização eletrônica e não geram multas. Elas são ferramentas tecnológicas que auxiliam no monitoramento da cidade, na prevenção de crimes e no acionamento rápido das equipes da Guarda Civil Metropolitana e demais órgãos de segurança”, explicou.

O secretário ressaltou que em pouco tempo de instalação as câmeras já ajudaram a identificar criminosos. “Já identificamos suspeitos de crimes graves através das câmeras, fizemos o mapeamento dos passos, e efetuamos a prisão, é de fato um sistema de tecnologia auxiliando na segurança”, concluiu.

O sistema possibilita a identificação de situações suspeitas, o acompanhamento de ocorrências em andamento e o uso de recursos tecnológicos, como o reconhecimento facial, sempre dentro dos parâmetros legais, para auxiliar na localização de pessoas com mandados de prisão em aberto. As imagens também contribuem para a organização do trânsito, o controle de grandes eventos e a resposta rápida a emergências.

O presidente da Inovatec-JP, Edvaldo Vasconcelos, destacou que o projeto vai além da segurança pública. “A Smart City integra tecnologia, inovação e gestão inteligente. As câmeras fazem parte de um ecossistema que inclui iluminação pública inteligente, semáforos conectados e plataformas de análise de dados, tudo voltado para tornar João Pessoa uma cidade mais eficiente, segura e preparada para o futuro”, afirmou.

Atualmente, o projeto Smart City prevê a implantação de milhares de câmeras inteligentes em toda a cidade, consolidando João Pessoa como referência nacional em cidades inteligentes. A Prefeitura reforça que as autuações de trânsito só podem ser realizadas por equipamentos específicos e devidamente regulamentados, o que não é o caso das câmeras do programa.

Com o uso responsável da tecnologia, a gestão municipal segue investindo em soluções que promovem mais segurança, transparência e qualidade de vida para toda a população pessoense.