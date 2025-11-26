Novo acesso do Viaduto Luciano Agra será liberado e Semob-JP instala binário para facilitar a mobilidade



Nesta quarta-feira (26), será liberado o novo acesso entre os bairros do Cristo Redentor e Água Fria com a conclusão das obras do Viaduto Luciano Agra. Com isso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), implantará um binário entre as ruas Dr. Manoel Lopes de Carvalho e João Miguel de Souza, no bairro do Geisel.

A intervenção tem como objetivo melhorar a mobilidade do trânsito na região e garantir mais segurança viária, oferecendo um trajeto mais organizado e reduzindo conflitos viários para quem circula pela região.

O superintendente executivo da Mobilidade Urbana, Expedito Leite Filho, ressaltou o impacto positivo da mudança. “Esse novo acesso e binário representam mais um passo importante na requalificação da mobilidade da região. Estamos reorganizando o fluxo para tornar o deslocamento mais eficiente e seguro, especialmente em uma área que vem passando por grandes transformações viárias. Com o novo binário, atendemos a uma demanda antiga, organizando o fluxo em sentido único nas vias contempladas”, afirmou.

O diretor de Operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, também destacou o cuidado com a adaptação dos motoristas. Com a finalização das obras na região, toda a sinalização foi atualizada para orientar corretamente quem circula pela região. Além disso, nossa equipe estará presente nos primeiros 10 dias, auxiliando os condutores e esclarecendo as novas regras para garantir uma transição tranquila”, ressaltou.