sexta-feira, novembro 21, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Quem serão os convidados dos shows de Gilberto Gil no Recife?

admin1

Foto/Divulgação.

Gilberto Gil está fazendo sua turnê de despedida. Aos 83 anos, ele não pretende abandonar os palcos nem a música, mas, sim, esse formato de grandes excursões.

A turnê Tempo Rei começou por Salvador, em março, e agora está chegando ao Recife com shows nos dias 22 (sábado), 23 (domingo) e 28 (sexta) de novembro.

A presença de convidados – que não são anunciados antes – tem sido uma marca da turnê Tempo Rei, produzindo momentos de grande emoção no palco e na plateia.

Em abril, em São Paulo, Gil recebeu sua filha Preta e chorou ao cantar Drão com ela. Drão foi feita para Sandra Gadelha, a mãe de Preta, que estava na plateia.

Se pensarmos em encontros geracionais, Gil recebeu Roberto Carlos, Caetano Veloso, Chico Buarque e Jorge Benjor – amigos e companheiros desde a década de 1960.

A riqueza e a imensa diversidade da música popular brasileira do nosso tempo estiveram presentes nesses encontros e reencontros de Gilberto Gil com seus convidados.

A pergunta é: quem serão os convidados dos três shows de Gil no Recife? Especulo – é o que posso fazer na coluna desta sexta-feira (21), véspera do primeiro show.

Eu poderia dizer quais seriam as minhas preferências. Mas não vou fazer assim. Vou só trazer a lembrança de artistas pernambucanos que poderiam estar com Gil.

Começo com dois que têm idades próximas a Gilberto Gil, embora tenham se projetado como nomes nacionais um pouco depois: Alceu Valença e Geraldo Azevedo.

Lembro que Gil e Geraldo Azevedo se conheceram em 1967, antes do tropicalismo, na passagem de Gil pelo Recife para temporada no Teatro Popular do Nordeste.

Uma afinidade, em especial, marcou o primeiro encontro de Gilberto Gil com Geraldo Azevedo no Recife de 1967: o domínio que os dois já tinham do violão.

Anastácia também poderia estar no palco de Gil. Ela foi casada com Dominguinhos e, com ele, compôs Só Quero um Xodó e Tenho Sede, ambas gravadas po Gil.

O vínculo profundo de Antônio Nóbrega com o movimento armorial talvez não o aproxime de Gil. Mas o extraordinário talento, sim. E também o seu amor às raízes do frevo.

Targino Gondim, sanfoneiro nascido em Salgueiro, tem tudo a ver com Gil. Ele é autor de Esperando na Janela, grande sucesso de Gil a partir do início dos anos 2000.

Se estivesse entre os convidados, Lenine entraria como genuíno representante de uma geração intermediária entre a de Gil e a dos novíssimos artistas de Pernambuco.

Bem como os artistas que se consolidaram nos anos 1990, a partir de Chico Science e seu manguebeat. Gente como Otto, Fred Zero Quatro e o grupo Nação Zumbi.

E quem são os novíssimos? Tem Ayrton Montarroyos, que é de 1995, Duda Beat, que é de 1987, Johnny Hooker, também de 1987, e o caçula, João Gomes, nascido em 2002.

Pernambuco, Recife, Olinda, Caruaru, Petrolina. Lugares de tantas belezas musicais, do frevo, do baião, do maracatu. Gil tem vínculo profundo com tudo isso. É sempre muito bom vê-lo no Recife. Quem, afinal, serão seus convidados pernambucanos?

Você pode gostar também

Pagamento do PIS Pasep 2025 para nascidos em março e abril começa nesta terça (15)

admin1

Lei proíbe uso de recursos públicos em shows com apologia ao crime organizado na Paraíba

admin1

Sedurb divulga programação de missas nos cemitérios públicos da Capital para o Dia dos Pais

admin1