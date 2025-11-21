Cantor Cristiano Oliveira é atração do Sabadinho Bom

O Sabadinho Bom, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), apresenta, neste final de semana, o cantor e instrumentista Cristiano Oliveira, uma das atrações em comemoração ao mês da consciência negra. Canções de Paulinho da Viola e Caetano Veloso integram o repertório do evento, que acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da cidade, a partir das 12h30.

“É sempre uma alegria grande anunciar mais um Sabadinho Bom, um evento que está no imaginário artístico e cultural da cidade. O morador e o turista que nos visita já têm como certa a festa na Praça Rio Branco, um ambiente muito agradável, acolhedor e que transformamos num dos palcos mais importantes hoje de João Pessoa pelo público que consegue reunir, mas, sobretudo, pela história, memória e identidade que o evento representa para a cidade”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que, a partir do Sabadinho Bom, a gestão acolhe, protege e estimula os artistas locais, desenvolve uma economia forte no Centro Histórico, e faz com que esse território ganhe vida com uma grande circulação de pessoas todas as tardes de sábado pela Duque de Caxias, beco da Cachaçaria Philipeia, General Osório.

“Todo o Centro Histórico ganha vida e força. Essa é uma política que nós estamos desenvolvendo a partir de uma orientação do prefeito Cícero Lucena, do prefeito Leo Bezerra, no sentido de mantermos sempre viva a ocupação do Centro Histórico. E o Sabadinho Bom dá uma contribuição muito forte para isso”, acrescentou o diretor.

O músico Cristiano Oliveira afirma que o Sol Maior é um evento importante para a cultura da cidade: “É uma iniciativa maravilhosa que coloca a cena musical de João Pessoa em exposição. Além disso, contribui para promover o trabalho, fomentando a cultura da cidade e valorizando o artista da terra”, comentou.

Na lista de canções que compõem o repertório estão Timoneiro, de Paulinho da Viola; Brasileirinho, de Waldir Azevedo; Frevo pro Saci Dançar, de Cristiano Oliveira e Bebé de Natércio; Reconvexo, de Caetano Veloso, além de outras canções instrumentais e autorais.

Cristiano Oliveira, que toca viola de dez cordas e comanda os vocais, estará acompanhado dos músicos Marcelo Macedo na guitarra, Jorge Negão no baixo, Beto Preah na bateria. O Sabadinho Bom vai contar com as participações especiais das cantoras Ceiça Farias, Helayne Cristine, Alemares e Meyre Lima.

“As expectativas são de muita fraternidade e comunhão sonora com o público de João Pessoa, minha terra natal. Eu, que viajo demais por esse mundo afora, levando a música da Paraíba, sei que aqui temos um público de vários estados brasileiros. Vou levar, com todo o coração, nossa música para esse evento lindo que é o Sabadinho Bom. E já agradeço pelo convite da Funjope”, completou.

Samba na Praça – O projeto Samba na Praça, que também acontece na Praça Rio Branco, começa logo depois do Sabadinho Bom e sempre leva muito samba para o público. O repertório envolve grandes sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Alcione, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Revelação, Exaltasamba, Almir Guineto, Beth Carvalho, Ferrugem e Leci Brandão.

O Samba na Praça é formado por Josinaldo Nascimento na voz, Figueiredo no cavaco, Naldão no surdo, Jefferson no violão, Erisvaldo no pandeiro, Mário e Renan no tantan, Luan, Naldo e Jorge no reco-reco, Chida no vocal.