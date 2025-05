Secretário de Meio Ambiente de João Pessoa ministra palestra em conferência nacional

O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de João Pessoa, Welisson Silveira, está em Brasília participando da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (5ª CNMA), que será realizada até a próxima sexta-feira (9), no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Nesta quarta-feira (7), o secretário proferiu a palestra ‘Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica’, onde apresentou, a partir da política ambiental do Município, as ações e desafios enfrentados pela gestão municipal no cuidado com a preservação e recuperação do patrimônio ambiental de João Pessoa.

Welisson Silveira, que também é coordenador nacional do Fórum de Secretários e Secretárias de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras (CB27), apresentou as principais ações ambientais desenvolvidas pela Prefeitura de João Pessoa, como a elaboração do Inventário de Gases de Efeito Estufa, o Plano de Ação Climática, reestruturação do programa João Pessoa Sustentável, e os compromissos ambientais às quais a Prefeitura é signatária, como a Aliança pela Ação Climática (ACA), Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, o Race to Resilience, entre outros.

Durante a palestra, o secretário falou ainda sobre a implementação dos parques urbanos, os benefícios dos mesmos para a população, bem como as ações desenvolvidas no âmbito da Semam, como o trabalho da Divisão de Fiscalização, com vistorias e ações de educação ambiental. Também foram apresentados projetos como o Complexo Beira Rio, que beneficia oito comunidades em situação de vulnerabilidade; o Parque Socioambiental do Roger, onde ficava o antigo lixão da cidade; e o projeto ‘Adote uma Árvore’, que atua junto com a população dos bairros que estão sendo pavimentados e já plantou mais de 20 mil mudas.

“Estamos num dos principais fóruns ambientais do mundo, falando para uma audiência qualificada, que tem o poder de disseminar as informações de forma segura, a partir das fontes oficiais. João Pessoa ocupa um lugar de destaque, na coordenação do Fórum CB27, onde temos a oportunidade de partilhar o trabalho e os desafios que envolvem a gestão ambiental de nossa Capital. É um momento único para a nossa João Pessoa”, destacou Wellison Silveira.