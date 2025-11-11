Central de Transplantes da Paraíba registra a 13ª doação de coração em 2025 — Governo da Paraíba

A Central de Transplantes da Paraíba registrou no fim da manhã desta segunda-feira (10) a 13ª doação de coração de 2025, que também marca a 38ª doação de múltiplos órgãos do ano. A captação foi realizada no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, que já registrou 16 doações de janeiro até agora.

O doador foi um homem de 28 anos, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital vítima de um traumatismo intercraniano. Com a confirmação da morte encefálica, a família decidiu pela doação dos órgãos. Durante o procedimento, foram doados coração, fígado, rins e córneas, beneficiando seis pacientes que aguardavam na lista de transplantes.

Como forma de agradecimento aos familiares e em homenagem ao doador, no percurso até o bloco cirúrgico, profissionais da unidade promoveram o “cortejo da vida”, um corredor humano em que os aplausos refletem a gratidão pelo gesto.

Para a diretora da Central de Transplantes da Paraíba, Rafaela Dias, mais uma doação é reflexo da conscientização crescente da sociedade e do compromisso das equipes envolvidas nesse processo. “Cada doação representa uma corrente de esperança. Quando uma família autoriza a doação, ela muda completamente o destino de outras pessoas. É um gesto que transforma dor em vida, e que reforça o quanto é importante conversar sobre o tema com os familiares”, destacou.

Este ano, 196 transplantes foram realizados, e ainda aguardam na lista de espera no estado 820 pessoas, sendo uma para coração, 31 para fígado, 203 para rim e 585 para córneas.