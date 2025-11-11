Aos 80 anos, Neil Young é uma lenda absoluta do rock

Foto/Reprodução.

Em The Last Waltz, o documentário de Martin Scorsese sobre o concerto de despedida do grupo The Band, Neil Young entra sozinho no palco com um violão folk de cordas de aço e uma gaita presa a um suporte metálico no pescoço.

Parece um freak da geração Woodstock ou um autêntico outsider do rock. Ao lado dos rapazes do The Band, ele começa a cantar: “Helpless, helpless, helpless”. A letra evoca o Canadá, de onde ele veio, numa canção que é um misto de doçura e melancolia.

Em 1976, no dia daquele concerto magistralmente filmado pelo jovem Martin Scorsese, Neil Young tinha acabado de fazer 31 anos. No backstage, sem entrar em cena, fazendo vocalise, Joni Mitchell, 33 anos, empresta sua voz à canção de Neil Young.

Uma década antes, em 1966, vamos encontrar Neil Young ao lado de Stephen Stills, no grupo Buffalo Springfield. Ele, canadense de Toronto nascido Neil Percival Young em 12 de novembro de 1945. 80 anos nesta quarta-feira, 12 de novembro de 2025.

Stephen Stills, seu companheiro no Buffalo Springfield, era americano de Dallas, onde nascera no mesmo ano de 1945. O destino os juntaria outras vezes.

Mais dois músicos logo entrariam na vida de Neil Young e também na de Stephen Stills: David Crosby, um americano nascido em 1941, e Graham Nash, britânico de 1942.

Crosby e Nash vinham de grupos que faziam sucesso. Crosby era integrante dos Byrds, ótimos intérpretes de Dylan, e Nash estava nos Hollies, um conjunto da british invasion.

Em 1968, Crosby, Stills & Nash formaram um trio, meio acústico, meio elétrico, com belos arranjos vocais, e lançaram um álbum de estreia que está na antologia do rock.

Em 1969, no festival de Woodstock, o trio se transformou num quarteto com a admissão de Neil Young. Crosby, Stills, Nash & Young. Ou, simplesmente, CSNY.

Deja Vu, o álbum de estúdio que lançaram em 1970, é definidor desse negócio que até hoje a gente chama de country rock. Depois, tem o álbum ao vivo 4 Way Street.

Crosby, Stills, Nash e Young não quiseram ficar presos ao formato de grupo. Logo se separaram, se reencontraram, formaram duos, voltaram ao trio original. E assim seguiram.

David Crosby morreu aos 81 anos em 2023. Graham Nash está com 83 anos, e Stephen Stills fez 80 em janeiro – a idade a que chega agora Neil Young, o caçula do quarteto.

Neil Young pode não ser o melhor músico do quarteto. Provavelmente, não é. Mas é o mais reverenciado. Transformou-se, individualmente, na figura mais importante do CSNY.

David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash são “limpos” em sua musicalidade. Neil Young é “sujo”. Seja quando está acústico, seja quando está com o Crazy Horse.

Seu álbum Harvest, de 1972, é um marco em sua carreira longe do quarteto. Não há country rock, ou folk rock, na América dos anos 1970, sem pensarmos em Harvest.

On The Beach (1974), Zuma (1975), American Stars’n Bars (1977), Rust Never Sleeps (1979) e, um pouco mais tarde, Harvest Moon (1992) são outros grandes momentos da extensa discografia individual de Neil Young.

O primeiro disco solo de Neil Young é de 1968. Não tem título. É apenas Neil Young. Se contarmos os discos que gravou sozinho, entre registros de estúdio e performances ao vivo, chegaremos perto de 70 títulos que formam uma admirável discografia.

Além de compor e cantar, Neil Young também toca guitarra. É um guitarrista intuitivo, sem técnica, mas seus solos têm assinatura, têm feeling e, por isso, são muito bons.

Como cidadão, a exemplo de muitos dos seus contemporâneos, Neil Young tem se aliado às causas da democracia americana. Não faz muito tempo, declarou guerra às plataformas de streaming e tirou suas músicas da Apple Music e Amazon Music.

Em 2014, aos 69 anos, Neil Young começou a namorar com a atriz Daryl Hannah, que tinha 54. Estão casados desde 2018. De vez em quando, o casal é fotografado nas ruas. Aos 80 anos, Neil Young não esconde mais o jeito de um velho e lendário roqueiro.