São José do Seridó faz parte de grupo formado por 11 municípios potiguares sem mortes por COVID-19



Levantamento divulgado pelo Portal G1 Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (6), aponta São José como integrante de grupo formado por 11 municípios do Estado que até o momento não registraram mortes causadas pelo novo coronavírus. Os demais componentes da lista são: Bodó, Frutuoso Gomes, Galinhos, Jardim de Angicos, Lucrécia, Pedra Preta, Riacho de Santana, Santana do Seridó, Timbaúba dos Batistas e Vila Flor.

Em comum, todos os 11 municípios têm população menor que 5 mil habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020. Com população de 4.665 habitantes, a maior entre as 11 cidades, São José do Seridó registrou até o momento 377 casos de COVID-19. Duas dessas cidades, no entanto, atualmente, têm óbitos em investigação, que podem ou não confirmar a causa da morte por COVID-19: Lucrécia tem uma morte sendo investigada e Timbaúba dos Batistas tem três. Assim, os dois municípios podem sair dessa lista, caso haja confirmação de vítimas da doença.

“Estes dados nos alegram, pois mostram o resultado de nosso trabalho e de toda nossa equipe da saúde no combate a pandemia. Quando iniciamos nossa gestão o município chegou a ter 40 casos da doença, porém com o trabalho de conscientização feito por nossas equipes da vigilância sanitária, com a edição de quatro decretos por parte de nossa gestão, com a chegada das vacinas e com o reforço dado pela publicação de decretos estaduais, estamos conseguindo superar a COVID-19”, destacou o prefeito de São José do Seridó, Jackson Dantas, lembrando que o município passou seis dias sem nenhum caso ativo da doença; entre 30 de março e 05 de abril.

BOLETIM

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), volta a comunicar a população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Desta vez, os dados são referentes a esta terça-feira (6).

Os casos notificados chegaram ao patamar de 1001. Existem oito casos suspeitos e os confirmados somam 377. Ao todo são 616 casos descartados. Não há pacientes em situação de internação e não há nenhum caso de óbito.

No município existe apenas um infectado pela COVID-19; este segue em tratamento domiciliar. O número de munícipes recuperados soma 376. Existem 26 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a COVID-19.

NOVO DECRETO ESTADUAL

Desde esta segunda-feira (5) está em vigor o decreto estadual nº 30.458, de 1º de abril de 2021, que estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Rio Grande do Norte. O novo decreto emitido pelo Governo do Estado flexibiliza algumas medidas de isolamento social rígido que constavam no decreto nº 30.419/2021. As medidas contidas no atual decreto vigorarão até o próximo dia 16 de abril.

Confira detalhes do documento: http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20210401&id_doc=718337



*Com informações do Portal G1 RN

Levantamento divulgado pelo Portal G1 Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (6), aponta São José como integrante de grupo formado por 11 municípios do Estado que até o momento não registraram mortes causadas pelo novo coronavírus. Os demais componentes da lista são: Bodó, Frutuoso Gomes, Galinhos, Jardim de Angicos, Lucrécia, Pedra Preta, Riacho de Santana, Santana do Seridó, Timbaúba dos Batistas e Vila Flor. Em comum, todos os 11 municípios têm população menor que 5 mil habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020. Com população de 4.665 habitantes, a maior entre as 11 cidades, São José do Seridó registrou até o momento 377 casos de COVID-19. Duas dessas cidades, no entanto, atualmente, têm óbitos em investigação, que podem ou não confirmar a causa da morte por COVID-19: Lucrécia tem uma morte sendo investigada e Timbaúba dos Batistas tem três. Assim, os dois municípios podem sair dessa lista, caso haja confirmação de vítimas da doença. “Estes dados nos alegram, pois mostram o resultado de nosso trabalho e de toda nossa equipe da saúde no combate a pandemia. Quando iniciamos nossa gestão o município chegou a ter 40 casos da doença, porém com o trabalho de conscientização feito por nossas equipes da vigilância sanitária, com a edição de quatro decretos por parte de nossa gestão, com a chegada das vacinas e com o reforço dado pela publicação de decretos estaduais, estamos conseguindo superar a COVID-19”, destacou o prefeito de São José do Seridó, Jackson Dantas, lembrando que o município passou seis dias sem nenhum caso ativo da doença; entre 30 de março e 05 de abril. BOLETIM A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), volta a comunicar a população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Desta vez, os dados são referentes a esta terça-feira (6). Os casos notificados chegaram ao patamar de 1001. Existem oito casos suspeitos e os confirmados somam 377. Ao todo são 616 casos descartados. Não há pacientes em situação de internação e não há nenhum caso de óbito. No município existe apenas um infectado pela COVID-19; este segue em tratamento domiciliar. O número de munícipes recuperados soma 376. Existem 26 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a COVID-19. NOVO DECRETO ESTADUAL Desde esta segunda-feira (5) está em vigor o decreto estadual nº 30.458, de 1º de abril de 2021, que estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Rio Grande do Norte. O novo decreto emitido pelo Governo do Estado flexibiliza algumas medidas de isolamento social rígido que constavam no decreto nº 30.419/2021. As medidas contidas no atual decreto vigorarão até o próximo dia 16 de abril. Confira detalhes do documento: http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20210401&id_doc=718337 *Com informações do Portal G1 RN