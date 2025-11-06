quinta-feira, novembro 6, 2025
SESAD REALIZA LIMPEZA E PULVERIZAÇÃO DA UBS DO ASSENTAMENTO SERIDÓ

A equipe de agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde (Sesad) de São José do Seridó realizou, nesta sexta-feira (25), a limpeza e pulverização da Unidade Básica de Saúde (UBS) Gilza Souza de Medeiros, no Assentamento Seridó.


“Esta ação foi realizada para prevenir contra o barbeiro, inseto causador da doença de chagas e, sobretudo, para garantir mais segurança e saúde à população local”, frisou Nara Regina, titular da Sesad, lembrando que em 2021 esta mesma ação mobilizou grande estrutura da Gestão Municipal


Ainda de acordo com a secretária, os agentes Artur Fernandes e Péricles Cirne foram os grande responsáveis pela realização desta importante ação na UBS.

