Presidente da Fundac discute ‘Socioeducação como Política Pública Prioritária’ durante Fórum Nacional de Gestores no Tocantins

O presidente da Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” – Fundac, Flavio Moreira, está participando da II Reunião Técnica do Fórum Nacional dos Gestores Estaduais do Sistema Socioeducativo (FONACRIAD), com representantes de mais 22 estados brasileiros. O encontro que discute fortalecimento da socioeducação como política pública prioritária, acontece em Palmas – TO, desde a quarta-feira (04) e segue até a próxima sexta (06).

Durante o evento, Flavio Moreira teve a oportunidade de falar sobre a importância da segurança dentro das unidades socioeducativas e defendeu a ação de intervenção dos próprios agentes socioeducativos, devidamente preparados, em momentos de crise. “Nesses três anos à frente da gestão do sistema socioeducativo na Paraíba, implementamos diversas medidas de proteção, pensando no cuidado dos socioeducandos e do próprio servidor. Porque não dá para falar em socioeducação sem segurança”, enfatizou.

Na ocasião, o presidente da Fundac deu boas-vindas a coordenadora geral de Políticas Públicas Socioeducativas da Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Coordenadora, Lívia Vidal, e pediu que ela seja intercessora dos gestores estaduais do sistema socioeducativo, diante de diálogos que tratem do controle e execução das medidas, nos estados brasileiros.

A II Reunião Técnica discutiu o tema “Socioeducação como Política Pública Prioritária”, e contou ainda com a participação de gestores federais e especialistas da área, que iniciaram o evento com uma homenagem póstuma ao juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ednaldo César, falecido no último domingo (01). O magistrado, que participaria como palestrante no evento, foi lembrado com um minuto de silêncio e através de falas que destacaram o seu legado.

Dentro da programação do FONACRIAD, os gestores das medidas socioeducativas do país realizaram visita técnica ao Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) e ao Núcleo de Atendimento Integrado de Palmas (NAI), como também, ao gabinete do secretário de Cidadania e Justiça do Tocantins, onde foram recebidos pelo secretário executivo Hélio Marques.

Coordenado pelo presidente do FONACRIAD, Roberto Bassan, o encontro contou ainda com palestra que dialogou sobre: “O papel da rede de proteção no atendimento dos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa e pós-medida”, pela coordenadora geral das medidas socioeducativas e programas intersetoriais da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ana Carla Costa Rocha. Além de apresentação e relatos de experiências do Estado do Tocantins e demais estados brasileiros.