GRUPO DE TEATRO ALGODÃO MOCÓ, FORMADO POR JOVENS DO NUCA, EMOCIONA COM PEÇA ‘VOCAÇÃO E FÉ DO POVO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ’

A noite deste domingo (17) será eternamente lembrada como um marco na história, redefinindo o verdadeiro significado da cultura em uma cidade modesta, pacífica e, acima de tudo, habitada por um povo laborioso e acolhedor.





A narrativa se desenrola em um lugar que teve seu apogeu com o algodão mocó, mas que enfrentou um declínio devido à peste do bicudo. No entanto, renasceu graças ao agronegócio sertanejo, adotando técnicas inovadoras e ecológicas, fortalecendo assim a economia através das mãos habilidosas de costureiros e costureiras, bem como dos visionários que acreditaram na oportunidade de impulsionar o progresso.





No ápice do Projeto Trapiá Semente em São José do Seridó, o grupo de teatro Algodão Mocó apresentou uma performance que retratou a história da região, com ênfase na devoção e na vocação de seu povo.





O enredo da peça “Vocação e Fé do Povo de São José” nos transportou à história de São José da Bonita, com a lenda do poço inesgotável, a colheita de algodão e a devoção do povo diante da peste do bicudo. A história culmina na São José do Seridó atual, com sua economia impulsionada por costureiros e costureiras que estão escrevendo um novo capítulo na indústria de confecções do município, ao mesmo tempo que a fé no padroeiro continua a se fortalecer.





A história é narrada a partir da perspectiva curiosa de uma jovem chamada “Joanita”, que questiona seu avô sobre o passado da região. A criança assume o papel de Joanita sacristã, responsável por tocar o sino, receber padres, músicos e benfeitores da cidade.





Em São José do Seridó, os líderes do projeto incluem Rienz Elias, educador artístico, Xaulim Dantas, educador artístico assistente e coordenador de cultura, e Melquides, da coordenação do NUCA. O grupo de teatro Algodão Mocó, composto por jovens do NUCA, reacendeu a chama da cultura que o Trupica mais Num Cai havia gerado e emocionou profundamente o público naquela noite de domingo, arrebatando-o com uma enxurrada de aplausos e emoções, que levou os habitantes às ruas em apoio a este espetáculo marcante.





O Projeto Trapiá Semente é uma iniciativa da Associação Cultural Trapiá, em parceria com Mapa Realizações Culturais, financiado pela Lei Câmara Cascudo do Governo do RN, por meio do edital Transformando Energia em Cultura, do Instituto Neoenergia. Em São José do Seridó, o projeto conta com o apoio da Gestão Municipal, por meio da SEMEC.





Desde maio, o Projeto Trapiá Semente vem promovendo oficinas em cinco municípios do Seridó, formando grupos de teatro. Neste mês, iniciou-se a fase culminante do projeto, com os grupos semeados e cultivados, florescendo e espalhando a arte em suas respectivas cidades.