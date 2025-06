veja os próximos passos para o Galo virar Sociedade Anônima do Futebol

O assunto Sociedade Anônima do Futebol é abordado no Treze desde o início do mandato do presidente Artur Bolinha, que anunciou sua renúncia ao cargo de executivo do clube, mas que ainda não aconteceu porque existem negociações para uma futura venda da SAF do Galo. Contudo, um fator determinante está travando os acordos: uma dívida de aproximadamente R$ 36 milhões.

Artur Bolinha ao lado de membros da diretoria do Treze. (Foto: Gabriel Cirne / Jornal da Paraíba)

Porém, a diretoria estuda possibilidades para que o clube se torne uma SAF ainda no ano do seu centenário, a partir da realização de uma Assembleia Geral de Credores, que deve acontecer em breve.

O que diz o estatuto do Treze?

Em 2024, o estatuto do clube foi atualizado para que se adequasse aos termos jurídicos e, com isso, o clube pudesse tornar-se uma SAF a qualquer momento. Dessa forma, a diretoria poderia receber propostas de transição para modelos de gestão e governança baseados em Sociedades Anônimas do Futebol.

Propostas para virar SAF

No mês de março, o clube assinou uma proposta não vinculante (carta de intenção), que demonstra a intenção de venda. Porém, segundo Bolinha, as tratativas estavam sendo feitas com cautela. Além disso, ele destacou a dificuldade de montar o elenco da atual temporada no cenário pós-SAFs, já que o mercado ficou inflacionado.

O que ainda falta para o Galo?

Durante entrevista coletiva na última quarta-feira (4), o presidente do Treze afirmou que uma Assembleia Geral de Credores (AGC) será convocada e, dessa forma, as propostas serão analisadas. Contudo, segundo a diretoria, a dívida do clube gira em torno de R$ 36 milhões, fator que dificulta o interesse dos investidores, pois boa parte do valor investido teria de ser destinada ao pagamento desses débitos. Artur Bolinha chegou a dizer que, com essa reunião, existe a possibilidade de a SAF ser confirmada até dezembro de 2025.

