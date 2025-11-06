quatro cidades do Sertão se unem para cobrar nova adutora

Audiência Pública em Santa Luzia

O ex-governador José Maranhão estava no comando do Estado quando uma adutora foi concluída na região do Vale do Sabugi, levando água de Coremas para as cidades da região; colocando um fim no abastecimento feito por carros-pipa. De lá até hoje as populações dos municípios cresceram e, com elas, a demanda por água. Mas o sistema continuou praticamente o mesmo, não acompanhando o mesmo ritmo.

Agora vereadores e prefeitos de quatro cidades (Santa Luzia, Várzea, São Mamede e São José do Sabugi) estão pedindo uma nova adutora para garantir que não ocorra um colapso no abastecimento.

O novo sistema interligaria as águas de Coremas, passaria pela região do Espinharas (Patos) e chegaria ao Vale do Sabugi.

Na manhã desta terça-feira (04) uma audiência pública discutiu o tema. O encontro foi promovido pela Câmara de Vereadores de Santa Luzia, município que serve de polo para o Vale do Sabugi.

“Santa Luzia, por estar no centro do Vale do Sabugi, foi escolhida para sediar este debate e elaborar três documentos fundamentais: um ao Governo do Estado, pedindo a construção da nova adutora Coremas–Espinharas–Sabugi; outro à bancada federal, solicitando a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares; e um terceiro à Assembleia Legislativa, buscando o apoio político e institucional nessa luta”, assinalou o presidente da Câmara de Santa Luzia, o vereador Félix Júnior.

Durante a audiência, foram aprovadas e assinadas cartas endereçadas ao governador João Azevêdo (PSB), à Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), para a bancada federal paraibana e ao presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Rep).

O evento foi suprapartidário (reuniu forças políticas diversas), assim como é o pleito apresentado aos responsáveis pela Segurança Hídrica do Estado.