Paraíba destaca atrativos turísticos em ônibus plotado da CVC no sul do Brasil — Governo da Paraíba

Como parte de uma ampla estratégia de marketing turístico, o Governo da Paraíba lançou nesta quinta-feira (5) uma ação de grande visibilidade: um ônibus da operadora CVC Viagens começou a circular totalmente plotado com imagens dos principais atrativos turísticos do estado. A iniciativa, coordenada pela Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), leva a marca “Destino Paraíba” a importantes centros emissores de turistas, como Foz do Iguaçu (PR), além de regiões na Argentina e no Paraguai, na chamada tríplice fronteira.

O lançamento ocorreu durante o Festival das Cataratas, uma das maiores feiras de turismo da América do Sul, que segue até esta sexta-feira (6), em Foz do Iguaçu. A Paraíba é um dos destaques do evento, promovendo seus destinos e ampliando conexões com o trade turístico nacional e internacional.

A plotagem transforma o veículo em uma verdadeira vitrine ambulante, exibindo imagens emblemáticas da Paraíba, como as deslumbrantes piscinas naturais de João Pessoa. O ônibus irá circular por pontos turísticos estratégicos da tríplice fronteira, incluindo as imponentes Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas naturais do mundo. A iniciativa busca atrair a atenção de turistas brasileiros e estrangeiros, fortalecendo a identidade visual do estado e ampliando sua presença no imaginário dos viajantes.

A escolha da tríplice fronteira como ponto de partida da campanha é estratégica: trata-se de uma das regiões mais movimentadas do turismo sul-americano, com fluxo constante de visitantes de diversas nacionalidades.

“A iniciativa tem como objetivo impactar mais de 1,5 milhão de pessoas por mês que circulam nessas regiões, reforçando o compromisso do Governo da Paraíba com ações criativas, de grande alcance e alto potencial de promoção turística. Estamos promovendo a Paraíba de maneira estratégica e robusta, com foco tanto nos grandes players do setor quanto no público final”, destacou Ferdinando Lucena, presidente da PBTur. Segundo ele, a proposta é ocupar espaços de alta circulação para gerar reconhecimento imediato da marca ‘Destino Paraíba’

Um dos pilares da ação é a parceria com a CVC, uma das maiores operadoras de turismo da América Latina, responsável pela comercialização de pacotes turísticos em larga escala. “Essa união com a CVC amplia nossa capacidade de divulgação, garantindo presença nas principais vitrines do turismo nacional e internacional”, acrescentou Lucena.

Para a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, o ônibus temático funciona como um convite itinerante à descoberta do estado. “É uma ação simbólica e prática ao mesmo tempo. A circulação da identidade visual da Paraíba por locais estratégicos cria uma vitrine viva e desperta a curiosidade do público. Queremos que as pessoas vejam o ônibus e sintam vontade de conhecer nosso estado”, destacou.

A ação faz parte dos esforços do Governo da Paraíba para posicionar o estado entre os destinos turísticos emergentes mais atrativos do Brasil.