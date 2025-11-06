Fundação Campeões do Amanhã faz avaliação física de atletas de futebol sub-10 e sub-14

A Fundação Campeões do Amanhã (FCA), da Prefeitura de João Pessoa, promoveu, nesta terça-feira (4), uma avaliação física com atletas de futebol. A diretoria de alto rendimento, que conta com uma equipe multidisciplinar, selecionou 13 meninos entre as categorias sub-10 e sub-14 para passar pelos testes, como bioimpedância e nutricional.

“É maravilhoso poder ver o trabalho sendo feito e reconhecido através dos resultados dos atletas. Isso mostra que estamos tendo seriedade e compromisso e tenho certeza que vão ser os primeiros de muitos que virão”, comentou o presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio.

O vice-presidente da Fundação, Renato Martins, destacou o trabalho que vem sendo feito desde agosto com meninos entre 8 e 15 anos. Apesar do curto período, a instituição vem colhendo frutos e já está na decisão da Copa João Pessoa Sub-13.

“Temos um programa de alto rendimento. A formação olímpica passa pela iniciação que nós já temos. A gente vem brilhando em nove competições, inclusive estamos às vésperas da primeira final da Copa João Pessoa Sub-13, no próximo domingo. Nós conseguimos extrair 13 atletas que estão em um nível avançado, que já estão prontos para ir para qualquer clube do Brasil. Queremos ajudar esses meninos a transformarem o sonho em realidade”, enfatizou Renato Martins.

Confira os horários das turmas de futebol do Campeões do Amanhã:

Local: Arena da Graça – Cruz das Armas

Dias: segunda, quarta e sexta

Horários: das 7h às 10h30 e das 16h às 18h

Local: Arena PH 12 – Funcionários

Dias: segunda a sexta

Horário: das 16h às 20h