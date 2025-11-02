Música, show de humor e novas conquistas marcam o encerramento da Semana do Servidor Público na SES — Governo da Paraíba

Encerrando com leveza e boas risadas a programação da Semana do Servidor Público, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Administrativa (GADM) e do Projeto Meu Trabalho Me Faz Bem, promoveu nesta quinta-feira (30) uma tarde especial de celebração e reconhecimento aos profissionais que fazem parte da instituição.

A programação, realizada entre os dias 27 e 30 de outubro, foi marcada por momentos de promoção de Saúde e bem-estar, descontração, homenagens e integração, reafirmando o compromisso da gestão com o cuidado e a valorização dos servidores da sede.

Durante o evento, desta quinta-feira (30), que contou com música ao vivo dos servidores Danilo Alonso e Alexandre Mathias, a gestão destacou duas conquistas que impactam diretamente o bem-estar e a qualidade de vida dos servidores. A primeira é o Espaço de Convivência dos Servidores, criado para promover integração e acolhimento; e a segunda é o novo ambiente de atendimento da equipe de Assistência à Saúde e Promoção do Bem-Estar, coordenada pelo Projeto Meu Trabalho Me Faz Bem.

O novo espaço permitirá ampliar e qualificar ainda mais a oferta dos serviços de psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e serviço social, tornando o ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável.

A partir de novembro, todos os dias o projeto vai passar a ofertar atendimentos de psicologia e fisioterapia, suprindo a alta demanda pela procura desses atendimentos. Além de serviços especializados com nutricionista, terapeuta ocupacional e assistente social, fortalecendo o compromisso da SES com o cuidado integral dos servidores.

Durante o evento, o secretário de estado da Saúde, Ari Reis, destacou a importância de investir continuamente na valorização e no bem-estar de quem atua na rede pública de saúde.

“Cada servidor da SES tem um papel essencial na construção de uma saúde pública mais justa e humanizada. Nosso compromisso é cuidar de quem cuida, garantindo condições dignas de trabalho e reconhecendo a dedicação de cada um que faz o SUS acontecer todos os dias”, afirmou.

A gerente administrativa, Anna Gabriella de Brito, ressaltou que o novo espaço e as ações do projeto simbolizam o compromisso da gestão com um ambiente mais acolhedor e integrado.

“Essas conquistas são fruto de um trabalho coletivo e de uma gestão que acredita que o bem-estar do servidor é fundamental para a qualidade do serviço prestado à população. Cuidar do servidor é investir na saúde pública e na humanização do nosso trabalho”, pontuou.

Para a coordenadora do Projeto Meu Trabalho Me Faz Bem, Elaine de Farias, cada detalhe da programação foi pensado com carinho.

“Foi uma semana para celebrar quem faz o SUS acontecer com amor e compromisso. Cada gesto de reconhecimento reforça o valor que o servidor tem dentro da Secretaria. É um momento de cuidar de quem cuida”, destacou.

O evento contou com um momento de leveza e alegria – o show de stand-up da servidora e humorista Romye Schneider, que arrancou risadas e promoveu a descontração entre os colegas. Em seguida, houve entrega de brindes, encerrando a Semana do Servidor Público na SES.