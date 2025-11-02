Prefeitura paga salário de servidores municipais nesta quinta-feira (30)

Por MRNews



A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, realiza nesta quinta-feira (30) o pagamento do salário dos servidores públicos municipais, referente ao mês de outubro de 2025.

Os valores estarão disponíveis para todos os servidores municipais até às 17h de hoje.

A antecipação no pagamento reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores e a responsabilidade na condução das finanças públicas. O pagamento em dia contribui para o fortalecimento da economia local, garantindo maior poder de compra aos trabalhadores e movimentando o comércio da cidade.







