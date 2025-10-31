Desembargador pede vista e suspende julgamento de cassação do prefeito de Cabedelo

divulgação/Avante

O julgamento da AIJE de Cabedelo foi suspenso hoje pela manhã após o pedido de vista do desembargador Aluízio Bezerra, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Paraíba. Ele explicou que foi convocado recentemente para compor o Tribunal e por isso não teve tempo hábil para analisar todo o processo – composto por milhares de páginas.

Aluízio Bezerra avisou que vai esgotar o tempo regimental.

A suspensão do julgamento aconteceu ainda na análise das questões preliminares, expostas pelos advogados.

O relator do processo, juiz Kéops Vasconcelos, rejeitou as duas primeiras analisadas (cerceamento de defesa e imprestabilidade das provas), quando o pedido de vista de Aluízio foi apresentado.

Durante o julgamento a PRE opiniou pela manutenção da sentença de 1º Grau, que determinou a cassação do prefeito André Coutinho, da vice-prefeita Camila Holanda e do vereador Márcio Silva; além de ter declarado também a inelegibilidade do ex-prefeito Vitor Hugo.

O procurador regional eleitoral, Renan Paes Félix, lembrou as nomeações feitas na gestão de Vitor Hugo e a gravidade das condutas apuradas. “Se permitirmos alianças entre gestores e traficantes, poderemos ter a mexicanização do país. Temos provas robustas nesse processo”, argumentou.

No mérito, as defesas insistiram na não ocorrência das irregularidades e também na falta de potencial das práticas para desequilibrar o pleio. André Coutinho e Camila Holanda foram eleitos ano passado com mais de 66% dos votos.