Por MRNews



Tragédia em Pernambuco: mãe e filha estão entre as 17 vítimas fatais de grave acidente na BR-423

O Brasil amanheceu de luto neste sábado (18) após a confirmação de um grave acidente de ônibus ocorrido na noite da última sexta-feira (17), na BR-423, entre Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco. O desastre vitimou 17 pessoas, entre elas Marlene Medeiros de Souza e Sirlândia de Souza Machado, mãe e filha, naturais da Bahia.

Viagem de compras termina em tragédia

De acordo com informações preliminares, o ônibus havia saído da cidade de Brumado (BA) com destino a Santa Cruz do Capibaribe (PE), onde o grupo realizaria compras no tradicional polo têxtil da região. No retorno à Bahia, o motorista teria perdido o controle do veículo em um trecho sinuoso conhecido como Serra dos Ventos, resultando no tombamento do ônibus.

A força do impacto foi tão grande que deixou dezenas de feridos e várias vítimas presas às ferragens. As equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas imediatamente, mas muitas das vítimas já não apresentavam sinais vitais quando o socorro chegou.

Cidades baianas decretam luto

A tragédia provocou comoção em várias cidades da Bahia, principalmente em Barra da Estiva, terra natal de Sirlândia, que era ex-secretária de Administração do município. Em nota oficial, a Prefeitura de Barra da Estiva lamentou profundamente as mortes e decretou dois dias de luto oficial em homenagem às vítimas.

Concurso 2929: Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 76 milhões

Fábio Faria; saiba qual é o patrimônio milionário do marido de Patrícia Abravanel

“Em sinal de respeito e solidariedade, a gestão municipal manifesta suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor”, diz o comunicado publicado nas redes sociais do município.

Outras cidades, como Brumado, Rio do Pires e Aracatu, também confirmaram que moradores locais estavam no ônibus e se solidarizaram com as famílias atingidas.

Ônibus transportava mais pessoas do que o permitido

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco, o veículo transportava cerca de 40 passageiros, número superior ao declarado inicialmente. As autoridades descobriram que o ônibus possuía três listas de passageiros diferentes, o que indica que algumas pessoas podem ter embarcado ao longo do trajeto, sem registro formal.

Os corpos foram levados aos Institutos de Medicina Legal (IML) de Caruaru e Recife, onde passam por procedimentos de identificação. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela PRF e por peritos da SDS, que investigam possíveis falhas mecânicas ou excesso de velocidade.

AVC mata uma pessoa a cada seis minutos no Brasil

Samba na Gamboa terá clássicos de Luiz Carlos da Vila neste domingo

Luto e solidariedade

O acidente comoveu todo o país e reacendeu o debate sobre as condições das estradas e o transporte interestadual de excursões. Famílias inteiras se mobilizaram nas redes sociais para prestar homenagens às vítimas e cobrar mais rigor na fiscalização de veículos que realizam viagens longas.

Enquanto os corpos começam a ser liberados para sepultamento, o sentimento é de dor e solidariedade entre os parentes e amigos que aguardam respostas sobre as circunstâncias da tragédia.

Categorias: Notícias

Tags: acidente, Pernambuco, ônibus, Barra da Estiva, Brumado

© 2025 | MRNews | Todos os direitos reservados.

Tragédia em Pernambuco: acidente com ônibus de sacoleiros deixa ao menos 15 mortos e dezenas de feridos na BR-423

Um grave acidente chocou o Agreste de Pernambuco na noite de sexta-feira (17). Um ônibus de turismo que transportava sacoleiros baianos perdeu o controle e tombou na BR-423, entre as cidades de Paranatama e Saloá, resultando em uma tragédia com várias mortes e dezenas de feridos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo levava mais de 30 passageiros, a maioria mulheres que viajavam com mercadorias compradas no Polo de Confecções de Santa Cruz do Capibaribe (PE). O coletivo havia saído de Brumado (BA) e retornava ao destino de origem quando o motorista perdeu o controle da direção.

Falha nos freios e colisão fatal

Segundo relato de um dos condutores à PRF, o acidente foi causado por uma falha no sistema de freios. Ao tentar retomar o controle, o motorista acabou invadindo a contramão e colidindo primeiro com rochas às margens da rodovia e, em seguida, com um barranco de areia, provocando o tombamento do ônibus em um trecho conhecido como Serra dos Ventos.

O impacto foi devastador. Até o momento, as autoridades confirmaram 15 mortes — sendo 11 mulheres e 4 homens. Os dois motoristas que se revezavam durante a viagem sobreviveram.

Vítimas e resgate

As equipes de resgate do Samu, Corpo de Bombeiros e PRF chegaram rapidamente ao local. Vários feridos foram levados para hospitais em Paranatama, Iati e Garanhuns. O número exato de vítimas hospitalizadas ainda não foi divulgado, e muitos passageiros seguem em observação.

O chefe de Policiamento da PRF em Garanhuns, Luciano Holanda, informou que o ônibus estava com toda a documentação regular e que pertencia a uma empresa de turismo. “O grupo havia viajado a Pernambuco para fazer compras e voltava para a Bahia quando o acidente aconteceu”, declarou.

Mobilização e perícia

A tragédia mobilizou diferentes instituições. Além da PRF e do Samu, atuaram no local a Polícia Militar, o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil, que já iniciou as investigações para apurar as causas exatas do acidente.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 20h e enviou cinco viaturas de resgate, salvamento e comando operacional. As equipes continuam trabalhando para remover o ônibus e realizar a perícia técnica.

Luto e comoção

Nas redes sociais, moradores de Brumado e familiares das vítimas expressaram profunda tristeza e incredulidade diante da tragédia. Muitas das passageiras eram conhecidas na região por viajarem frequentemente para revender roupas e calçados. A prefeitura do município deve decretar luto oficial nos próximos dias.

O caso segue em investigação, e as autoridades reforçam o alerta sobre a necessidade de manutenção preventiva de veículos que fazem longos trajetos, especialmente em regiões de serra e com curvas perigosas.

Tags: acidente, Pernambuco, sacoleiros, Brumado, Paranatama, Saloá, PRF, tragédia, luto, ônibus de turismo.

Ex-chefe de inteligência da Venezuela revela que PDVSA teria financiado campanhas de Lula e outros líderes da esquerda latino-americana

Fonte: https://www.infobae.com/venezuela/2025/10/17/desde-lula-da-silva-a-los-kirchner-y-petro-el-pollo-carvajal-revelo-como-el-chavismo-financio-a-la-izquierda-latinoamericana/

Um novo capítulo envolvendo o ex-chefe de inteligência da Venezuela, Hugo Armando “Pollo” Carvajal, volta a expor os bastidores do regime chavista e suas supostas conexões com governos aliados da América Latina. Em depoimentos recentes nos Estados Unidos, o ex-general venezuelano afirmou que a estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) foi usada como principal instrumento de financiamento político internacional, beneficiando partidos e líderes de esquerda em diversos países — entre eles, Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil.

Carvajal, que foi extraditado da Espanha em 2023 e colabora atualmente com a DEA (Agência Antidrogas dos EUA) e o Departamento de Justiça norte-americano, admitiu ter participado de operações que misturavam narcotráfico, terrorismo e corrupção estatal. Segundo ele, a PDVSA atuava como “o coração financeiro do socialismo bolivariano”, enviando dinheiro e recursos para fortalecer governos e movimentos alinhados ao chavismo.

Em um documento entregue à Justiça, Carvajal afirmou que o governo venezuelano “financiou ilegalmente movimentos e campanhas políticas de esquerda no mundo durante mais de 15 anos”, citando nomes como Lula da Silva (Brasil), Néstor Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolívia), Gustavo Petro (Colômbia) e Fernando Lugo (Paraguai). Segundo ele, os repasses eram feitos por meio de valijas diplomáticas e contas controladas por intermediários ligados ao alto escalão de Caracas.

O ex-general descreveu que, durante o auge da influência de Hugo Chávez, a PDVSA direcionava milhões de dólares provenientes do petróleo venezuelano para sustentar campanhas eleitorais e fortalecer projetos políticos ideologicamente próximos ao regime. A operação, de acordo com Carvajal, era supervisionada por Nicolás Maduro, que na época atuava como chanceler, e por Tareck El Aissami, ex-ministro do Interior e um dos principais articuladores financeiros do chavismo.

O depoimento de Carvajal, que agora busca uma redução de pena por colaborar com a Justiça americana, reforça suspeitas antigas sobre o uso da PDVSA como ferramenta de influência geopolítica. A empresa, uma das maiores estatais de petróleo do mundo, teria sido desviada de sua função original para financiar projetos de poder e exportar o modelo bolivariano para outros países.

Provas

Fontes ligadas à investigação afirmam que Carvajal entregou documentos e registros de transferências internacionais que comprovariam o envio de recursos da PDVSA para contas vinculadas a partidos políticos latino-americanos, inclusive durante campanhas presidenciais.

Governo brasileiro

O governo brasileiro não tenha se pronunciado oficialmente sobre as declarações.

A delação de Carvajal também inclui denúncias de que o mesmo esquema foi utilizado para apoiar movimentos como o Podemos (Espanha) e o Movimento Cinco Estrelas (Itália), o que evidencia o alcance global da rede de financiamento operada a partir de Caracas.

O caso ainda está sob análise da Justiça norte-americana, mas especialistas acreditam que as revelações do ex-chefe de inteligência podem gerar impactos diplomáticos e políticos em vários países citados, inclusive no Brasil.

Tags: PDVSA, Lula da Silva, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Hugo Carvajal, DEA, Chavismo, Narcotráfico, Corrupção Internacional, Política Latino-Americana.

Ex-chefe de inteligência da Venezuela revela esquema de financiamento do chavismo a líderes latino-americanos e europeus

Fonte: https://www.infobae.com/venezuela/2025/10/17/desde-lula-da-silva-a-los-kirchner-y-petro-el-pollo-carvajal-revelo-como-el-chavismo-financio-a-la-izquierda-latinoamericana/

O ex-general venezuelano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, antigo chefe da inteligência militar durante o governo de Hugo Chávez, voltou a ser destaque internacional após confirmar colaboração com a Justiça dos Estados Unidos. Carvajal, que foi extraditado da Espanha em 2023, admitiu ter participado de redes de narcotráfico, terrorismo e corrupção, e agora busca uma redução significativa de pena ao oferecer informações sobre o financiamento político internacional promovido pelo regime chavista.

Durante seu depoimento na Corte do Distrito Sul de Nova York, o ex-oficial reconheceu envolvimento com o Cartel de los Soles, organização criminosa infiltrada nas Forças Armadas da Venezuela, acusada pelos EUA de atuar no tráfico de drogas em larga escala. Ele também revelou ter colaborado com grupos guerrilheiros colombianos e participado da exportação de toneladas de cocaína para a América do Norte.

As revelações de Carvajal ganharam novo peso após ele se comprometer a entregar documentos inéditos à DEA (Administração de Combate às Drogas) e ao Departamento de Justiça norte-americano, descrevendo como o governo chavista utilizava a PDVSA, estatal de petróleo venezuelana, como principal fonte de recursos para financiar movimentos populistas e de esquerda fora do país.

De acordo com o ex-militar, essa rede de financiamento beneficiou nomes e partidos de destaque na América Latina e na Europa. Entre os citados por ele estão Lula da Silva (Brasil), Néstor Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolívia), Gustavo Petro (Colômbia), Fernando Lugo (Paraguai), Ollanta Humala (Peru), Manuel Zelaya (Honduras), além dos movimentos Cinco Estrelas (Itália) e Podemos (Espanha).

Segundo Carvajal, o esquema envolvia transferências de grandes quantias em dinheiro vivo, muitas vezes realizadas através de valijas diplomáticas, um método utilizado para ocultar transações ilegais sob a proteção de imunidades diplomáticas. Ele afirmou ainda que o atual presidente venezuelano, Nicolás Maduro, teria continuado essa política quando ocupava o cargo de chanceler de Chávez.

Um dos episódios mais emblemáticos relatados pelo ex-chefe de inteligência diz respeito ao envio de 3,5 milhões de euros ao Movimento Cinco Estrelas, na Itália. A operação teria sido autorizada por Maduro e executada por Tareck El Aissami, então ministro do Interior, com o objetivo de fortalecer alianças políticas favoráveis ao chavismo em solo europeu.

Carvajal também declarou que as práticas de financiamento político e cooperação com o narcotráfico seguem ativas no regime de Maduro, que utiliza o controle estatal sobre o petróleo e a segurança nacional para manter influência ideológica e econômica em diversos países.

Com a sua delação, o ex-general tenta reduzir uma possível pena de até 20 anos de prisão, argumentando que as informações que oferece podem desmontar parte da estrutura financeira e política do chavismo. A cooperação de Carvajal com as autoridades norte-americanas é vista como uma das mais relevantes desde que Washington intensificou as investigações sobre os vínculos entre o narcotráfico e o governo venezuelano.

O caso ainda promete repercussões diplomáticas, especialmente entre países latino-americanos citados nas declarações, podendo reacender debates sobre financiamento ilegal de campanhas e influência estrangeira em governos da região.

Tags: Venezuela, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Lula da Silva, Gustavo Petro, Kirchner, Chavismo, Narcotráfico, DEA, Pdvsa, Política Internacional.

Por EBC,