Confira os vencedores do segundo dia do Aquarace, em João Pessoa

Terminou o Aquarace, o primeiro evento competitivo de piscina realizado dentro do oceano em todo o mundo. Dezenas de atletas profissionais e amadores disputaram oito provas diferentes, sendo quatro masculinas e quatro femininas. Ao fim, os destaques da competição foram Daynara de Paula e Luiz Altamir, que conquistaram três provas cada.

Daynara de Paula, tricampeã do Aquarace. Reprodução / Instagram

O Aquarace contou com as provas de 50m livre, 50m costas, 50m borboleta e 50m peito, disputados nas categorias masculina e feminina. Além de Luiz Altamir e Daynara de Paula, o evento contou com a participação de nomes como Fernando Scheffer, Fabíola Molina, Ana Carolina Vieira, Diogo Yabe e Abdoul Niane.

Na manhã deste domingo, Daynara de Paula venceu as provas de 50m costas e 50m borboleta. No sábado, ela já havia vencido nos 50m livre. Já Luiz Altamir venceu a prova masculina de 50m livre. Na competição masculina dos 50m peito, Gabriel Dantas foi o grande vencedor. Um dia antes, Luiz Altamir já havia vencido as provas de 50m costas e 50m borboleta.

Vencedores do segundo dia do Aquarace

50m costas feminino: Daynara de Paula

50m peito masculino: Gabriel Dantas

50m borboleta feminino: Daynara de Paula

50m livre masculino: Luiz Altamir Lopes Melo

Todos os vencedores do Aquarace

Daynara de Paula (50m livre, 50m costas e 50m borboleta)

Luiz Altamir (50m costas, 50m borboleta e 50m livre)

Ana Carolina Vieira (50m peito)

Gabriel Dantas (50m peito)

