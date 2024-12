GAS, Grêmio, Vasco… veja possíveis adversários de Botafogo-PB e Sousa na Copa do Brasil 2025

O calendário nacional chegou ao fim com a última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, já conhecemos os 92 clubes classificados para a Copa do Brasil 2025. E, além disso, segundo as projeções do blog “Ranking da CBF”, que calcula em tempo real as pontuações do Ranking Nacional de Clubes (RNC), é possível apontar os prováveis adversários de Botafogo-PB e Sousa, os representantes paraibanos, na competição.

Copa do Brasil 2025: veja projeção dos potes.

Segundo as projeções, o Botafogo-PB é o 53º colocado no ranking. Com isso, o Belo figura no Pote C, que conta com clubes como Novorizontino (39°), CSA (42°), Náutico (46°), Amazonas (49°). Assim, o Alvinegro da Estrela Vermelha enfrentará as equipes do Pote G, que tem times como Boavista-RJ (142°), Maracanã (153°), GAS (176°) e Portuguesa-SP (213°).

Por outro lado, o atual campeão paraibano é o 69° colocado e figura no Pote E, que possui Tocantinópolis (71°), Pouso Alegre (77°), ASA (79°) e Sergipe (88°). Os prováveis adversários do Sousa estão no Pote A, onde estão Atlético-MG (5°), Fluminense (7º), Grêmio (10°) e Vasco (15°).

Importante lembrar de que cada pote conta com 10 clubes em cada um. Além disso, outras 12 equipes já estão classificadas para a 3ª fase da Copa do Brasil 2025: Flamengo (1°), São Paulo (2°), Palmeiras (3°), Corinthians (4°), Botafogo (8°), Fortaleza (9°), Bahia (11°), Internacional (12°), Santos (16°), Cruzeiro (19°), CRB (27°) e Paysandu (41°).

Sousa fez história na Copa do Brasil de 2024 ao eliminar o Cruzeiro na primeira fase.

Confira os prováveis potes dos paraibanos na Copa do Brasil 2025

Pote C: Novorizontino(39°), Tombense (40°), CSA (42°), ABC (43°), Remo (44°), Náutico (46°), Amazonas (49°), Confiança (50°), Ferroviário (51°) e Botafogo-PB (53°).

Novorizontino(39°), Tombense (40°), CSA (42°), ABC (43°), Remo (44°), Náutico (46°), Amazonas (49°), Confiança (50°), Ferroviário (51°) e (53°). Pote E : Sousa (69°), Tocantinópolis (71°), São Raimundo-RR (72°), Maringá (73°), Cascavel (76°), Pouso Alegre (77°), ASA (79°), União Rondonópolis (82°), Porto Velho-RO (87°) e Sergipe (88°).

Veja os possíveis adversários de Botafogo-PB e Sousa na competição

Botafogo-PB

Pote G : Boavista (142°), Parnahyba (144°), Maracanã (153°), Santa Cruz-RN (153°), GAS (176°), Rio Branco-ES (186°), Rio Branco de Venda Nova-ES (202°), Olaria (208°), Portuguesa (213°) e Votuporanguense (239°).

Sousa

Pote A : Atlético-MG (5°), Athletico (6°), Fluminense (7°), Grêmio (10°), América-MG (13°), Red Bull Bragantino (14°), Vasco (15°), Atlético-GO (17°), Juventude (18°) e Cuiabá (20°).

