Leo Bezerra celebra maior avanço da Educação de João Pessoa no Ideb entre capitais do Nordeste

O prefeito Leo Bezerra comemorou o resultado histórico da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, divulgado, nesta quarta-feira (5), pelo Ministério da Educação (MEC). A rede municipal alcançou nota 5,7 no Ideb dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, um crescimento de 0,5 ponto em relação à edição anterior. O resultado supera a meta de 5,2 projetada pelo próprio MEC e representa a maior nota da série histórica desde 2005, quando o índice do Município era de 2,9.

“Este resultado é reflexo de muito empenho do Município, que vem, ano a ano, investindo mais na qualidade do ensino. É resultado de inovações que temos feito, com disponibilização de Salas Google e Salas Maker para nossos alunos e reconhecimento do trabalho dos professores, com o pagamento de bons salários”, ressaltou Leo Bezerra.

O desempenho confirma uma trajetória de crescimento contínuo da educação municipal. Em 2021, João Pessoa registrou Ideb de 5,0; em 2023, avançou para 5,2; e agora chega a 5,7, consolidando uma evolução consistente, fruto dos investimentos realizados na qualidade do ensino, na formação dos profissionais, na infraestrutura das escolas e no fortalecimento da política de alfabetização na idade certa e consolidação das aprendizagens até o 5º ano.

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, João Pessoa também apresentou um desempenho expressivo de 4,5 pontos. O Município alcançou a 4ª colocação entre as capitais do Nordeste, avançando três posições em relação ao resultado anterior que era de 4,1, quando ocupava a 7ª colocação. Nesta edição, o Município conseguiu recuperar as defasagens de ensino-aprendizagem refletidas durante e após a pandemia da Covid-19. No cenário nacional dos anos finais, esse avanço indica uma excelente projeção do Município para as futuras edições do Ideb.

Outro dado que merece destaque é que João Pessoa registrou o maior crescimento do Ideb nos Anos Finais entre as capitais nordestinas, com um aumento de 0,4 ponto em relação à edição anterior. Somando o crescimento alcançado pelos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental, João Pessoa é a capital do Nordeste que apresenta o maior crescimento, que foi de 0,9 ponto.

Para a secretária de Educação e Cultura (Sedec), América Castro, o resultado representa o reconhecimento de um trabalho coletivo e de uma política educacional construída com planejamento e compromisso.

“Recebemos esse resultado com muita alegria e, acima de tudo, com o sentimento de responsabilidade. Superar a meta estabelecida e alcançar o maior Ideb da história de João Pessoa demonstra que investir na Educação transforma realidades. Esse avanço é fruto do empenho dos nossos estudantes, professores, gestores, equipes pedagógicas, servidores e das famílias, que caminham conosco diariamente. Continuaremos trabalhando para que nossa rede avance cada vez mais, garantindo aprendizagem, equidade e oportunidades para todos”, enfatizou.