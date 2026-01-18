Prefeitura amplia funcionamento da fonte interativa da Praça Osias Gomes no Dia das Crianças

Em virtude das comemorações do Dia das Crianças, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria (Sesuz), decidiu ampliar o funcionamento da fonte interativa da praça Desembargador Osias Nacre Gomes, localizada entre os bairros Jardim Oceania e Bessa. Com a medida, o equipamento estará em funcionamento também neste domingo (12), das 18h às 19h.

Atualmente, a fonte vem operando em caráter experimental todas as sextas e sábados, no mesmo horário, após passar cinco anos desativada. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Zeladoria da Capital, Rinaldo Maranhão, a iniciativa tem como objetivo proporcionar mais uma opção de lazer e entretenimento para as crianças no dia dedicado a elas.

“Desde o início do mês de outubro, a fonte interativa voltou a funcionar após passar cinco anos desativada. A fonte é um verdadeiro sucesso com as crianças e tem atraído um público cada vez maior, por isso resolvemos ampliar o funcionamento neste fim de semana para contemplar mais pessoas”, destacou o secretário.

Rinaldo Maranhão explicou que a fonte interativa estava sem funcionar desde 2020, mas graças a uma intervenção da Prefeitura, um novo sistema de abastecimento e tratamento de água foi implantado, garantindo o funcionamento com segurança do equipamento. O acionamento da fonte é feito por um funcionário da Sesuz, que está cuidando da manutenção e zeladoria das praças da cidade.

Além da fonte interativa, uma das poucas em praças públicas no Brasil, o espaço conta com duas quadras de areia (para beach tênis e vôlei), playground acessível, quadra poliesportiva com arquibancada, iluminação em LED, rampas de acessibilidade e piso tátil.