domingo, janeiro 18, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Prefeitura amplia funcionamento da fonte interativa da Praça Osias Gomes no Dia das Crianças

admin1

Em virtude das comemorações do Dia das Crianças, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria (Sesuz), decidiu ampliar o funcionamento da fonte interativa da praça Desembargador Osias Nacre Gomes, localizada entre os bairros Jardim Oceania e Bessa. Com a medida, o equipamento estará em funcionamento também neste domingo (12), das 18h às 19h.

Atualmente, a fonte vem operando em caráter experimental todas as sextas e sábados, no mesmo horário, após passar cinco anos desativada. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Zeladoria da Capital, Rinaldo Maranhão, a iniciativa tem como objetivo proporcionar mais uma opção de lazer e entretenimento para as crianças no dia dedicado a elas.

“Desde o início do mês de outubro, a fonte interativa voltou a funcionar após passar cinco anos desativada. A fonte é um verdadeiro sucesso com as crianças e tem atraído um público cada vez maior, por isso resolvemos ampliar o funcionamento neste fim de semana para contemplar mais pessoas”, destacou o secretário.

Rinaldo Maranhão explicou que a fonte interativa estava sem funcionar desde 2020, mas graças a uma intervenção da Prefeitura, um novo sistema de abastecimento e tratamento de água foi implantado, garantindo o funcionamento com segurança do equipamento. O acionamento da fonte é feito por um funcionário da Sesuz, que está cuidando da manutenção e zeladoria das praças da cidade.

Além da fonte interativa, uma das poucas em praças públicas no Brasil, o espaço conta com duas quadras de areia (para beach tênis e vôlei), playground acessível, quadra poliesportiva com arquibancada, iluminação em LED, rampas de acessibilidade e piso tátil.

Você pode gostar também

Polícia Federal prende homem suspeito de armazenar imagens de abuso sexual infanto-juvenil

admin1

programa especial analisa debate de João Pessoa nesta quinta-feira

admin1

Cícero Lucena firma parceria com o Exército e cria projeto de musicalização para crianças do Residencial Vista Alegre

admin1