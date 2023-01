Saúde

Hospital Santa Isabel oferta procedimento para tratamento e diagnóstico de doenças das vias biliares

20/01/2023 | 19:00 | 53

O Hospital Municipal Santa Isabel, administrado pela Prefeitura de João Pessoa, continua ofertando procedimentos inovadores aos usuários da rede municipal de saúde. Entre os procedimentos está a Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE), que é indicado para o tratamento e diagnóstico de doenças das vias biliares complexas, sem cirurgia com corte, de forma endoscópica. Desde a implantação do serviço, no ano passado, já são 82 pacientes beneficiados.

A CPRE é feita de maneira minimamente invasiva, sendo realizada por via endoscópica, no centro cirúrgico. Durante o procedimento, é utilizado um endoscópio especial, o duodenoscópio. O aparelho apresenta um calibre maior, tem um canal de trabalho também maior e uma visão lateral melhor, comparado ao endoscópio tradicional.

Os usuários beneficiados com o procedimento são os pacientes que apresentam complicações do cálculo na vesícula, tenham tumores ou que estejam com infecção grave na parte da via biliar ou na região do fígado.

No Hospital Santa Isabel, o serviço de CPRE é coordenado pelos médicos especialistas na área de endoscopia, Frederico Campos e Antônio Madruga Neto. As cirurgias beneficiam pacientes de João Pessoa e da 1ª Macrorregião de Saúde, encaminhados ao HMSI a partir da Central de Internação Hospitalar do município.