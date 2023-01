Sábado e domingo

Projeto ‘Janeiro Arretado’ tem apresentações na Bica e no Parque Solon de Lucena

20/01/2023 | 20:00 | 48

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), realiza, neste sábado (21) e domingo (22), a primeira edição do projeto ‘Janeiro Arretado’ em 2023. A iniciativa é uma opção para a criançada que está de férias neste mês de janeiro. A programação deste sábado é o ‘Vem Bicar Comigo’, que começa às 13h30, no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica). Já no domingo (22), o evento será no Parque Solon de Lucena (Lagoa) a partir das 15h30.

Dentro do ‘Janeiro Arretado’, está sendo desenvolvido o projeto ‘Vem Bicar Comigo’, que é um trabalho de formação e de educação das crianças para as artes. Por meio da literatura, do teatro e das brincadeiras infantis, o projeto tem contribuído para educar os pequenos e estimular neles o gosto pela arte e pela cultura. O ‘Vem Bicar Comigo’ é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Semam) e o Grupo Teatral Arretado Produções.

“Esse projeto é muito especial para a Funjope. Primeiro porque estamos sempre trabalhando em parceria com a Semam e a gente consegue unir nesse projeto, pelo menos, duas abordagens artístico-culturais. A primeira foca na formação de público, de plateia, a gente tem contação de história, teatro, elementos do circo, trabalhando na formação das crianças. O outro elemento extremamente importante é que a gente agrega um valor à Bica. O local agora completou 100 anos e a gente tem que valorizar esse equipamento de proteção da natureza e de estímulo à diversas gerações de pessoenses que têm na Bica um momento de lazer e entretenimento”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O diretor do Parque Arruda Câmara, Rodrigo Fagundes, destaca a importância de oferecer um atrativo a mais ao público visitante no período de férias. “Nós já temos um número expressivo de pessoas que procuram a Bica para desfrutar de passeio em meio à natureza e para conhecer os animais do zoológico, sendo que, nesse meio temos um público infantil bastante numeroso, por isso, nesse período de férias, é importante termos um atrativo lúdico, e o Vem Bicar Comigo sempre chega oferecendo atrações bastante interessantes, onde toda a família participa e se diverte junto às crianças”, ressaltou.

Programação – No sábado, no Parque Arruda Câmara (Bica), às 13h30 tem apresentação de bonecos e personagens circenses. Já às 14h30, tem contação de histórias com Ana Valentim. A partir das 15h, o público confere as performances circenses com o Montagem Circus. Em seguida, às 15h30, tem a apresentação do Circo Millenium.

No domingo, a programação será no Parque Solon de Lucena (Lagoa), a partir das 15h30, com Cia de Dança Sérgio Nazza que vai apresentar “As aventuras de amora, acerola e carambola”. Às 16h30, tem a Cia Mágico Bruno apresentando a peça “Magicamente Divertido”.