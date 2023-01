ASSISTIR AO VIVO Sousa x Botafogo-PB Campeonato Paraibano de 2023, HOJE (11/01), PALPITES

O jogo entre Sousa x Botafogo-PB acontece HOJE (11/01) às 19:30 hs. O mandante da partida é o Sousa que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Paraibano de 2023

Este ano, uma novidade sobre as transmissões do Campeonato PAraibano. O Jornal da Paraíba será o responsável pelas transmissões em PPV. O torcedor poderá escolher entre jogos avulsos, jogos do time do coração, ou assistir os 34 jogos desta temporada. O GE também pode transmitir ao vivo e online jogos do campeonato. Confira sempre aqui no MRNews, as atualizações sobre onde assitir aos jogos. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV.

JORNAL DA PARAÍBA TRANSMITE OS JOGOS AO VIVO, PPV

19:30 Sousa 2 x 2 Botafogo-PB Rodada 2

Onde assistir Sousa x Botafogo-PB pelo Campeonato Paraibano 2023, HOJE (11/01) às 19:30 hs

Pelo segundo ano seguido, o Campeonato Paraibano estará na telinha do Jornal da Paraíba. Rede Paraíba apresenta equipe de transmissão do Campeonato Paraibano 2023 | campeonato paraibano A partir do dia 3 de fevereiro, o torcedor poderá acompanhar todos os detalhes da competição de futebol mais importante do estado. Todos os 48 jogos serão transmitidos pelo pay-per-view do Jornal da Paraíba, e a plataforma já está à disposição dos amantes do futebol do nosso estado.

De acordo com o regulamento, aprovado no Congresso Técnico desta segunda-feira, os 10 times foram divididos em dois grupos de cinco. Com jogos dentro da própria chave, a composição permitiu exatamente os clássicos: Botafogo-PB e Auto Esporte-PB no Grupo A; Treze e Campinense, no B. Vale lembrar que a última vez que o Botauto foi disputado pelo estadual foi em 2017.

Grupos do Campeonato Paraibano 2022

GRUPO AGRUPO BAtlético-PBCampinenseAuto Esporte-PBCSPBotafogo-PBNacional de PatosSão Paulo CrystalSport-PBSousaTrezeFonte: FPF

A tabela detalhada só será publicada após a CBF divulgar a programação da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Por isso, a tabela básica apresenta praticamente todos os jogos no meio de semana – para evitar dar choque com os jogos de Campinense, Sousa e Botafogo-PB na Copa do Nordeste. As duas datas reservadas para a Copa do Brasil foram encaixadas as folgas de Campinense e Sousa.

— A prioridade é a participação dos nossos clubes em competições nacionais. Depois disso, vamos desmembrar as rodadas do meio de semana, com jogos também aos sábados e domingos — explicou Gustavo Trindade, diretor técnico da FPF.

TABELA COMPLETA

1ª RODADA

3.fev.2022 – Quinta-feira

Atlético-PB x Botafogo-PB Auto Esporte-PB x Sousa Campinense x Nacional de Patos Sport-PB x Treze

2ª RODADA 9.fev.2022 – Quarta-feira

Botafogo-PB x São Paulo Crystal CSP x Campinense Atlético-PB x Auto Esporte-PB Nacional de Patos x Sport-PB

3ª RODADA 23.fev.2022 – Quarta-feira

Sousa x Botafogo-PB Sport-PB x Campinense Treze x CSP São Paulo Crystal x Atlético-PB

4ª RODADA 26.fev.2022 – Sábado

Auto Esporte-PB x São Paulo Crystal Nacional de Patos x CSP Campinense x Treze Atlético-PB x Sousa

5ª RODADA 2.mar.2022 – Domingo

Botafogo-PB x Auto Esporte-PB São Paulo Crystal x Sousa CSP x Sport-PB Treze x Nacional de Patos

6ª RODADA 9.mar.2022 – Quarta-feira

Auto Esporte-PB x Botafogo-PB Sousa x São Paulo Crystal Sport-PB x CSP Nacional de Patos x Treze

7ª RODADA 16.mar.2022 – Quarta-feira

Treze x Campinense Sousa x Atlético-PB São Paulo Crystal x Auto Esporte-PB CSP x Nacional de Patos

8ª RODADA 23.mar.2022 – Quarta-feira

Campinense x Sport-PB Botafogo-PB x Sousa CSP x Treze Atlético-PB x São Paulo Crystal

9ª RODADA 27.mar.2022 – Domingo

Campinense x CSP São Paulo Crystal x Botafogo-PB Sport-PB x Nacional de Patos Auto Esporte-PB x Atlético-PB

10ª RODADA 30.mar.2022 – Quarta-feira

Botafogo-PB x Atlético-PB Sousa x Auto Esporte-PB Nacional de Patos x Campinense Treze x Sport-PB

