Everton x Tottenham ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (03/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2023/2024, entre Everton x Tottenham acontece hoje, HOJE (03/02) às 8:30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Everton que tentará a vitória em seu território.

“Prévia Everton vs. Tottenham Hotspur: Confronto na Premier League”

O próximo embate na Premier League entre Everton e Tottenham Hotspur promete um confronto intrigante no Goodison Park em 3 de fevereiro de 2024. Enquanto as equipes se preparam para se enfrentar, vamos explorar as últimas novidades, notícias sobre os times e possíveis resultados.

– O Everton encontra-se em uma posição delicada, tendo caído para o 18º lugar após um empate sem gols com o Fulham. Suas lutas recentes incluem a ausência de vitórias nos últimos nove jogos em todas as competições.

– O Tottenham Hotspur, por outro lado, subiu para o top 4, garantindo um lugar na Liga dos Campeões. No entanto, sua forma fora de casa tem sido inconsistente, com apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos como visitante na Premier League.

Jogadores-Chave e Lesões:

– Arnaut Danjuma e Dele Alli, do Everton, estão em dúvida devido a uma lesão no tornozelo e recuperação contínua de uma cirurgia na virilha, respectivamente. Andre Gomes e Abdoulaye Doucoure continuam fora, enquanto Seamus Coleman pode retornar.

– Pape Sarr, do Tottenham, deve retornar, mas Manor Solomon, Alejo Veliz, Giovani Lo Celso e Ryan Sessegnon estão indisponíveis. James Maddison, que saiu machucado no jogo anterior, provavelmente estará apto.

Encontros Anteriores e Estatísticas:

– O Tottenham conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Everton em seu último encontro, mas o Goodison Park tem sido historicamente um local desafiador para eles.

– A forma recente do Everton na Premier League inclui uma vitória, três empates e duas derrotas, enquanto o Tottenham venceu quatro, empatou uma e perdeu uma em seus últimos seis jogos na liga.

PALPITES

Com o Everton lutando para balançar as redes e a forte exibição ofensiva do Tottenham, a previsão inclina-se para uma vitória por 3 a 1 para o Tottenham Hotspur. No entanto, o Everton pode encontrar uma pequena esperança com um dia a mais de descanso e as vulnerabilidades defensivas do Tottenham fora de casa.

Em conclusão, este confronto na Premier League promete um espetáculo emocionante, com ambas as equipes apresentando suas forças e fraquezas. Os entusiastas do futebol podem antecipar um embate repleto de ação no Goodison Park.