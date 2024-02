7ª edição de mostra audiovisual acontece a partir desta quinta (1º) em Cabedelo

Começa nesta quinta-feira (1º) a Mostra Audiovisual de Cabedelo, CineForte, na Fortaleza de Santa Catarina. Serão exibidos 30 curtas-metragens em sessões que acontecem às 19h, até o sábado (3).

De acordo com a organização do evento, para a mostra competitiva foram selecionados 23 filmes, entre mais de 400 que se inscreveram.

Os filmes são Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Roraima e Distrito Federal, além de um filme convidado, do Canadá.

A 7ª edição da mostra conta, ainda, com oficinas audiovisuais de áreas como Roteiro, Interpretação, Fotografia, Direção de Arte e Captação de Som.

No sábado (3), às 16h, será realizado o seminário “Os Desafios da Produção Audiovisual em Outras Regiões do País”, com os realizadores Adriana Vasconcelos de Brasília-DF.

A programação será encerrada com a participação do músico paraibano Markel Trindade.

CineForte

O CineForte é realizado anualmente, com objetivo de difundir o trabalho dos realizadores audiovisuais paraibanos.

A coordenação do evento é do cineasta e roteirista Eduardo P. Moreira na coordenação geral e Osvaldo Carvalho, presidente da Fundação Fortaleza de Santa Catarina.