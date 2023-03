João Pessoa vacina contra Covid-19 apenas no Mangabeira Shopping neste sábado (11)

Compartilhe















O município de João Pessoa segue com a vacinação contra a Covid-19 para todos os públicos a partir dos seis meses de idade. Os imunizantes serão aplicados apenas no Mangabeira Shopping, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento.

A vacina Pfizer Bivalente está disponível apenas para os idosos a partir de 60 anos de idade, pessoas imunocomprometidas a partir dos 12 anos e comunidade quilombola, que já iniciaram o esquema vacinal, com intervalo de 120 dias da última dose de reforço ou última dose do esquema básico com as vacinas Coronavac, Pfizer, Astrazeneca ou Janssen.

Imunocomprometidos

São as pessoas transplantadas, de órgão sólido ou medula óssea; pessoas com HIV (PVHIV); com doenças inflamatórias em atividade e em uso de corticóide por mais de 14 dias; que fazem uso de imunossupressores ou imunobiológicos que levem a imunossupressão; com erros inatos da imunidade (imunodeficiência primária); com doenças renais crônicas, em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; e com neoplasias hematológica. Para esses casos, é necessário apresentar comprovação documental ou declaração médica para serem vacinadas com a Pfizer bivalente.

Documentos necessários

No momento da vacinação é necessário apresentar um documento oficial e cartão de vacina, que comprove outras doses dos imunizantes que previnem contra Covid-19, e Cartão do SUS.

Local para vacinação em João Pessoa neste sábado (11):

Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 8h às 16h

Todos os públicos a partir dos seis meses de idade

Bivalente APENAS para idosos 60+ e pessoas imunocomprometidas 12+

Jornal da Paraíba

