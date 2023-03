‘Na porta de casa’

Moradores do João Paulo II são beneficiados pelos atendimentos da Caravana do Cuidar

10/03/2023 | 19:00 | 50

A Prefeitura de João Pessoa realizou mais uma edição do projeto itinerante Caravana do Cuidar. Nesta sexta-feira (10), os atendimentos de assistência social, saúde, empregabilidade, cultura, embelezamento e direito do consumidor aconteceram no bairro João Paulo II. Ao todo, segundo a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), foram realizados 173 atendimentos aos moradores.

O serviço mais procurado foi a marcação de exames. E esse foi o objetivo de Maria José Alves, que foi com a sua filha para a Caravana. “Eu cheguei cedo, já atualizei as nossas vacinas, com a vacina da Covid e da gripe. Mas eu vim mesmo foi por causa do exame de vista da minha filha e vou sair daqui já com a data certa do atendimento dela”, falou.

Entre as atividades promovidas em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o grupo de Dança do Centro Referência e Cidadania do Grotão, formado por 230 mulheres, realizou uma apresentação com parte da turma. Uma dessas mulheres é Mercicleide Ferreira. “Eu conheci o serviço há sete meses e estou amando. A dança trouxe a oportunidade de me conectar com outras mulheres. E não deixa de ser uma forma de empoderamento”, comentou.

Atendimentos – Foram realizados 30 atendimentos médicos; 25 aferições de pressão arterial; 19 atendimentos de auriculoterapia; 20 vacinas aplicadas; 6 cadastros no Acessuas Trabalho; 2 cadastros no Cras; 40 atendimentos do Cadúnico; 4 do Procon-JP; 23 registros na Ouvidoria; e 4 cadastros no programa Criança Feliz.