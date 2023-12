Quarteto de Trombones da Paraíba faz homenagem ao Dia Nacional do Samba no Sabadinho Bom

A atração do projeto Sabadinho Bom deste final de semana é o Quarteto de Trombones da Paraíba que vai fazer uma homenagem ao Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, no Centro da cidade, a partir do meio-dia.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressalta que o Sabadinho Bom se tornou, em João Pessoa, numa grande vivência social das famílias. Ele afirma que as pessoas que gostam da música, de samba, de choro, da Música Popular Brasileira já têm, no Sabadinho Bom, uma referência de um ponto de cultura para se encontrar.

“Este sábado tem um caráter todo especial por ser o Dia Nacional do Samba, e os nossos músicos vão celebrar esse momento com uma homenagem aos sambistas, ao samba brasileiro. Vai ser realmente uma vivência muito especial para todos que gostam da música e da cultura brasileira”, destaca.

Para o músico Sandoval Moreno, um dos integrantes do Quarteto de Trombones, o Sabadinho Bom foi e está sendo uma ideia maravilhosa. “Espero que continue porque é um espaço no qual nós, músicos, podemos mostrar, principalmente, o chorinho, mas também o samba, maxixe e outros estilos”, comenta.

Ele conta que o grupo vai aproveitar para fazer uma homenagem ao samba, já que o Sabadinho Bom acontece justamente em 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, mas sem deixar de tocar o chorinho porque foi justamente esse estilo que deu origem ao evento.

Entre as músicas que serão tocadas, está uma bem tradicional, Trem das Onze; também Aquarela do Brasil, Brasileirinho, Na Glória, que é um chorinho tradicional. Eles vão tocar também chorinhos de compositores paraibanos como Potyzinho, filho de músico, instrumentista e compositor. Vai ter ainda música do sertanejo Antônio Benedito; de Waldir Azevedo, Pixinguinha e de outros músicos ligados ao samba e ao chorinho.

A atração principal é o Quarteto de Trombones da Paraíba, composto por Sandoval Moreno, Gilvando Pereira, Mateus Lopes e Mirelle Barbosa. Para acompanhar os quatro, o músico Adriano Ismael, o tecladista Jean Fidélis, o baterista Saulo Soares e, no pandeiro, Emanoel Barros.

A nossa expectativa é agradar ao público através do samba, do chorinho, do maxixe e, com certeza, será excelente, até porque já temos um público com cadeira cativa no Sabadinho Bom, sempre apoiando o movimento por todos os músicos que tocam no evento. E eu aproveito para convidar esse público que sempre vai no Sabadinho Bom e também quem vai pela primeira vez para curtir”, completa.