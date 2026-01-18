Servidores da SEPLAG participam de capacitações em João Pessoa e Fortaleza — Governo da Paraíba

Ações reforçam o compromisso do Governo da Paraíba com a modernização da gestão pública e o aperfeiçoamento contínuo das equipes

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG) participou, nesta semana, de dois importantes momentos de capacitação voltados à modernização da gestão pública, ambos realizados com recursos do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado da Paraíba (PROFISCO II), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

As formações — o 2º Seminário de Inteligência Artificial Aplicado à Gestão Pública, em Fortaleza (CE), e o Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos da Administração Pública de acordo com a Nova Lei de Licitações, em João Pessoa — reuniram servidores de diferentes áreas da SEPLAG e de órgãos parceiros, ampliando o conhecimento técnico e fortalecendo a cultura de inovação e eficiência dentro do serviço público paraibano.

Seminário sobre Inteligência Artificial Aplicado à Gestão Pública

Realizado entre os dias 7 e 9 de outubro de 2025, em Fortaleza (CE), o 2º Seminário de Inteligência Artificial Aplicado à Gestão Pública teve como objetivo promover um debate técnico e estratégico sobre a aplicação da IA nas rotinas administrativas e na formulação de políticas públicas.

Durante o evento, foram apresentadas experiências concretas de uso da tecnologia em órgãos públicos nas áreas de contratações, fiscalização, atendimento e gestão de dados, além de demonstrações de ferramentas de IA generativa aplicáveis à administração pública. O seminário também discutiu aspectos éticos, regulatórios e práticos do uso da tecnologia, incentivando a formação de uma cultura de inovação e aprendizado contínuo.

Participaram os servidores da SEPLAG e os servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/PB), ampliando o intercâmbio de experiências e conhecimentos entre os órgãos estaduais.

(foto: servidores durante o Seminário de Inteligência Artificial, em Fortaleza)

Curso sobre a Nova Lei de Licitações capacita servidores em João Pessoa

Paralelamente, entre os dias 8 e 10 de outubro, foi promovido em João Pessoa o Curso “Gestão e Fiscalização de Contratos da Administração Pública de acordo com a Nova Lei de Licitações”, com o objetivo de capacitar os participantes para atuarem de forma eficiente e assertiva na gestão e fiscalização de contratos administrativos.

O conteúdo abordou as principais inovações trazidas pela Lei nº 14.133/2021, que moderniza o regime de licitações e contratos da administração pública, alinhando as práticas dos servidores às novas exigências legais.

(foto: equipe da SEPLAG durante o curso em João Pessoa)

Investimento em pessoas para fortalecer a gestão pública

As duas formações fazem parte da política de valorização e desenvolvimento dos servidores estaduais, uma das frentes estratégicas do PROFISCO II, que vem promovendo a modernização da gestão pública paraibana por meio da integração de processos, capacitação técnica e aprimoramento de práticas de planejamento e execução orçamentária.

De acordo com o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, investir em capacitação é um passo essencial para consolidar uma administração pública moderna, eficiente e voltada para resultados.

“Investimentos em tecnologia são essenciais para a modernização da gestão pública, mas tão importante quanto é a capacitação dos servidores que irão fazer uso destas soluções”, disse o secretário.

Com iniciativas como essas, a SEPLAG reafirma o compromisso do Governo da Paraíba com o fortalecimento da gestão pública, a valorização dos servidores e a construção de políticas sustentáveis e inovadoras para o desenvolvimento do estado.