fim de semana tem show de Michel Teló, Bienal do Livro, Festival da Culinária e exposições pelo interior – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será de grandes atrações culturais e musicais. Em Campo Grande, o destaque é o MS ao Vivo com Michel Teló, que sobe ao palco do Parque das Nações Indígenas com um show gratuito repleto de sucessos e emoção. A capital também segue em clima literário com a Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de MS, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, reunindo autores, editoras e um público diversificado em palestras, lançamentos e atividades culturais.

A culinária regional ganha protagonismo com o 1º Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense, que acontece no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. O evento celebra os sabores típicos do Estado e traz uma programação com música, arte e apresentações culturais, valorizando a gastronomia como parte da identidade sul-mato-grossense.

No interior, a agenda é marcada por grandes eventos que exaltam tradição e cultura. A Feapan, em Corumbá, reúne shows e atrações pantaneiras; a Exponan, em Nova Andradina, combina rodeio e apresentações musicais. Já o Festival Internacional do Chamamé, em Rio Brilhante, encerra o fim de semana com muita dança e celebração da herança cultural fronteiriça.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (10)

Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de MS – O evento celebra a literatura e suas conexões com arte e cultura, com palestras, exposições, feiras e apresentações artísticas. Neste fim de semana, a programação é voltada especialmente para o público infantil. Confira a programação completa: https://www.bienalpantanal.com.br/programacao/.

Horário: a partir das 14h

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Tin Dô Lê Lê” – Com o ator Edu Brincante e a Trupe Teatro de Brincar, o espetáculo convida bebês, crianças e famílias a explorarem o universo das cantigas e brincadeiras tradicionais. Os ingressos devem ser retirados com antecedência na bilheteria.

Horário: 9h, 14h e 15h

Local: Teatro Aracy Balabanian – R. 26 de Agosto, 453

Entrada: Gratuita

Espetáculo de Dança “Efêmera Prece” – O coreógrafo Irineu Júnior apresenta uma performance que busca reconhecer a beleza do que é passageiro, transformando o efêmero em presença por meio da dança contemporânea.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Exposição “Entre o Urbano e o Íntimo” – A artista plástica e grafiteira Grolli apresenta obras que resgatam sua trajetória desde os anos 1990, unindo telas e grafites com traços críticos e bem-humorados sobre o cotidiano urbano.

Horário: 9h às 12h

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Rubel em “BELEZA. Rubel e Violão” – O cantor e compositor carioca retorna a Campo Grande com uma turnê intimista de divulgação do seu quarto e mais recente álbum, “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”. No palco, Rubel revisita sucessos da carreira e apresenta novas canções em formato voz e violão.

Horário: 20h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225

Entrada: a partir de R$ 90 pelo link https://www.pensanoevento.com.br/eventos/81474/rubel-em-campo-grande-com-sua-nova-turne-beleza-rubel-e-violao

1º Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense – Com pratos típicos da gastronomia regional, o evento une sabor, arte e música em um ambiente familiar e solidário. A programação inclui apresentações culturais e opções variadas de comidas e bebidas.

Horário: 18h às 00h

Local: Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

Feira do Baobá – Edição especial do Mês das Crianças, reunindo atrações culturais e artísticas, apresentações musicais, gastronomia regional, artesanato, expositores variados, espaço de apoio emocional e psicológico, além de doação e brindes para pets.

Horário: 18h às 22h

Local: Rua Vila Lobos, 15 – Caiçara

Entrada: gratuita

Pra Sempre Cringe – Uma festa dedicada ao público millennial que cresceu nos anos 2000 e quer reviver os hits de Britney Spears, RBD, Sandy & Júnior, Rouge, Shakira e muitos outros ícones daquela época.

Horário: 22h

Local: Mirante PUB – R. Dr. Zerbini, 53

Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/pra-sempre-cringe-campo-grande-ms/3097697

Ilha dos Piratas – Brinquedão temático com piscina de bolinhas, inflável gigante e escorregadores tubulares chega ao Shopping Norte Sul Plaza.

Horário: funcionamento conforme o shopping

Local: Praça de Eventos do Norte Sul Plaza (em frente à Renner)

Entrada: a consultar na entrada (meia-entrada para PCD e aniversariantes da semana)

Semana das Crianças – Atividades gratuitas com oficinas, recreação e presença do urso Pudim da Criamigos. Vai ter Espaço Kids Recreação (Oficina de desenhos e pintura facial), das 15h às 20h; oficina Heyluli – personalização de bonecas Metoo (16h30 às 19h30) e oficina “Biscoitê Biscoitos astronautas – Coma e se divirta” (15h às 16h).

Horário: das 15h às 20h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Centro

Entrada: gratuita

Magic Dragon – Castelo medieval, dragões e torre compõem o cenário da nova atração no Shopping Campo Grande. O espaço conta com piscina de mais de 200 mil bolinhas, dois escorregadores, infláveis temáticos e um dragão mecatrônico. A atividade é aberta a todas as idades, com regras específicas: crianças de até 1,40 m podem participar e menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Local: Praça de Eventos – Shopping Campo Grande

Entrada: R$ 50 (PCD tem 50% de desconto mediante documento ou laudo médico)

Adoleta Jump Park – Maior parque inflável da América Latina, com 1.600 m², estreia neste sábado com 22 brinquedos gigantes, rampas, escorregadores, circuitos e espaço de descanso para os pais. A atração é aberta para toda a família a partir de 2 anos de idade. Crianças até 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto, que neste caso não paga ingresso. O parque conta com monitores e exige o uso de meias e roupas confortáveis. Gestantes não podem participar por questões de segurança.

Horário: 16h às 22h (sexta); 15h às 22h (sábado); 15h às 21h (domingo)

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 59,90 (30 min). Promoção na estreia: 20% de desconto nos 200 primeiros ingressos antecipados pelo site adoletajumppark.com.br. PCD tem 50% de desconto mediante documento.

Ita Center Park – O tradicional Ita Center Park retorna à cidade, transformando o estacionamento do Shopping Campo Grande em um espaço de entretenimento com atrações para todas as idades. Entre os destaques estão o Ranger, montanha-russa de alta adrenalina; o Bate-Bate, ideal para momentos em família; o Tobogã, para os pequenos; e o Crazy Dance, que mistura música, movimento e emoção.

Horário: 18h às 22h (sexta) e 15h às 22h (sábado e domingo)

Local: Estacionamento do Carrefour – Campo Grande, MS

Entrada: a partir de R$ 15

Corumbá

Feapan – A 27ª Feapan (Feira Internacional Agropecuária e Cultural do Pantanal) está com programação repleta de shows. Nesta sexta-feira, duas duplas vão ao palco: Alex & Yvan e Júlia & Rafaela. Confira a programação completa do evento: https://www.embrapa.br/feapan-2025.

Horário: a partir das 8h; show às 20h

Local: Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros

Entrada: gratuita

Nova Andradina

Exponan – A Exponan 2025 promete resgatar tradições e movimentar a região do Vale do Ivinhema, com rodeio e diversas atrações culturais. Nesta sexta-feira, o show fica por conta da dupla João Gustavo e Murilo.

Horário: a partir das 18h; show às 23h30

Local: Parque de Exposições

Entrada: gratuita

Rio Brilhante

10º Festival Internacional do Chamamé – O Estádio Barbosão será palco de muita cultura, tradição e alegria no 10º Festival Internacional do Chamamé. Nesta sexta-feira, o grupo Chama Campeira se apresenta, além de outras atrações locais.

Horário: a partir das 19h

Local: Estádio Barbosão

Entrada: gratuita

Sábado (11)

Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de MS – O evento celebra a literatura e suas conexões com a arte e a cultura, com palestras, exposições, feiras e apresentações artísticas. Neste fim de semana, a programação é voltada especialmente ao público infantil. Confira a programação completa: https://www.bienalpantanal.com.br/programacao/.

Horário: a partir das 14h

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Tin Dô Lê Lê” – O ator Edu Brincante e a Trupe Teatro de Brincar convidam bebês, crianças e famílias a explorarem o universo das cantigas e brincadeiras de roda em um espetáculo poético e sensível. Os ingressos devem ser retirados com antecedência.

Horário: 15h e 17h30

Local: Teatro Aracy Balabanian – R. 26 de Agosto, 453

Entrada: Gratuita

1º Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense – O Festival reúne pratos típicos da gastronomia regional, além de arte, música e solidariedade, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. O evento acontece de 10 a 12 de outubro e promete experiências culturais e gastronômicas para toda a família.

Horário: 18h às 00h

Local: Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

Oficina de vídeo com celular e IA – Aprenda a criar vídeos incríveis usando apenas o celular e ferramentas de Inteligência Artificial nesta oficina gratuita oferecida pelo Museu da Imagem e do Som de MS. O curso ensina desde o roteiro até técnicas modernas de gravação e edição para redes sociais, negócios e projetos pessoais.

Horário: 14h às 17h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – Rua 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: Gratuita, com inscrição pelo link https://abre.ai/ofvideo

Vem Garimpar – 10 anos do Coletivo de Brechós – O Coletivo de Brechós celebra uma década de moda sustentável e empreendedorismo feminino em Campo Grande com uma nova edição do evento Vem Garimpar. A feira reúne 21 brechós da cidade na Plataforma Cultural, com peças exclusivas, oportunidades de compra consciente e o tradicional café da manhã para quem chega cedo.

Horário: 8h às 15h

Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015 – Centro

Entrada: Gratuita

Pagode da Nuala – Com estreia do projeto Pureza da Flor, comandado pela cantora Luci, o evento celebra o melhor do pagode com muito ritmo e descontração. A noite ainda conta com a DJ Jubba, que transforma o pagode em um baile funk animado.

Horário: 18h às 23h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: a partir de R$ 10

Resenha do Dan – O sambista sul-mato-grossense Daran Júnior celebra 9 anos de carreira com uma noite de muito samba, alegria e grandes atrações regionais como Pegada de Macaco, Grupo Akonchego, Théo e Henrique, e Fábio e Murilo.

Horário: 18h às 00h

Local: Salomé Bar

Entrada: R$ 20 (antecipado), com reservas pelo WhatsApp (67) 98459-5977

“Casa Folk” com Jonavo e convidados – Um pocket show intimista do cantor e compositor Jonavo, acompanhado de artistas convidados. A proposta une música, narrativa e arte visual, proporcionando uma imersão no universo do folk brasileiro.

Horário: 18h às 23h

Local: Casa Folk – R. Arlindo Sampaio Jorge, 602

Entrada: R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/casa-folk-com-jonavo-convidados/3156813

NAIP na Lupland – A banda retorna aos palcos da Lupland com um show cheio de rock, nostalgia e energia. No repertório, clássicos das décadas de 1970 a 2020 e novas versões de sucessos de AC/DC, Bon Jovi e Oingo Boingo. Com 27 anos de trajetória, a NAIP é uma das bandas mais consagradas de Mato Grosso do Sul e promete uma noite inesquecível com boa música e clima descontraído ao ar livre.

Horário: 18h às 23h30

Local: Lupland – Rua Antônio Maria Coelho, 3285 – Centro

Entrada: R$ 60 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/naip-na-lupland/3091726

Festa “Olimpo” – A NON STOP Club apresenta mais uma edição da festa Olimpo, com o DJ Léo Frasson, destaque da cena tribal brasileira e presença em grandes eventos internacionais no Chile e em Portugal.

Horário: 23h

Local: NON Stop Club – R. Pimenta Bueno, 127

Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/leo-frasson-olimpo/3156263

Semana das Crianças – Atividades gratuitas com oficinas, recreação e presença do urso Pudim da Criamigos. Neste sábado tem Espaço Kids Recreação (Oficina de desenhos e pintura facial), das 15h às 20h; oficina Heyluli – personalização de bonecas Metoo (16h30 às 19h30) e oficina “Biscoitê Biscoitos astronautas – Coma e se divirta” (15h às 16h).

Horário: das 15h às 20h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Centro

Entrada: gratuita

Dia das Crianças no Norte Sul – O Shopping Norte Sul Plaza celebra o Dia das Crianças com uma programação especial para toda a família. Neste sábado tem pipoca e pintura facial gratuitas das 15h às 17h, em frente à loja Havaianas e à Magazine Luiza. Na praça central, entre Riachuelo e Anita, haverá oficina de pintura em gesso e distribuição de algodão-doce.

A loja Elephant realiza uma apresentação de dança, misturando arte, lazer e convivência, enquanto o Fort Atacadista promove pintura facial, oficina de gesso e música ao vivo das 16h às 18h. O público também poderá participar da Oficina de Artesanato, das 14h às 16h, com confecção de um jogo da velha em feltro. As inscrições são gratuitas pelo aplicativo Clube+ do Norte Sul Plaza.

Horário: A partir das 14h

Local: Norte Sul Plaza – Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300

Entrada: Gratuita

Pátio Sesc – Especial Dia das Crianças – Com atividades recreativas e oficinas de balangandã, pintura em gesso, confecção de fantoches e jogo de xadrez gigante, o Sesc promove um dia de diversão gratuita para as crianças.

Horário: 13h às 16h

Local: Pátio Central Shopping – 2º piso

Entrada: Gratuita

Corumbá

Feapan – Já neste sábado, João Lucas & Walter Filho e Maria & Cecília e Rodolfo agitam a noite, após o término do rodeio. Confira a programação completa do evento: https://www.embrapa.br/feapan-2025.

Horário: a partir das 8h; show às 20h

Local: Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros

Entrada: gratuita

Nova Andradina

Exponan – Neste sábado tem show de Julia e Rafaela, além da semifinal do rodeio, às 20h.

Horário: a partir das 9h (abertura dos portões); show às 23h30

Local: Parque de Exposições

Entrada: gratuita

Dourados

Kiki Ball “Vozes do Pantanal” – A cultura Ballroom ganha destaque em Dourados com batalhas de lip sync embaladas por músicas de artistas sul-mato-grossenses. O evento ainda conta com categorias de performance, body, face e outras expressões da cena LGBTQIAPN+.

Horário: 18h

Local: Casa de Cultura da UEMS – Dourados

Entrada: Gratuita

Rio Brilhante

10º Festival Internacional do Chamamé – Dom Ramão Sanfoneiro colocará o público para dançar no segundo e último dia do Festival, além de outras atrações locais que também se apresentam no palco.

Horário: a partir das 19h

Local: Estádio Barbosão

Entrada: gratuita

Domingo (12)

MS ao Vivo com Michel Teló – O Festival MS ao Vivo tem uma edição especial neste domingo, em celebração ao aniversário de Mato Grosso do Sul. Além do show de Teló, haverá apresentações do grupo Lendas 67 (ex-integrantes do Tradição) e do DJ Jackson Seballo.

Horário: 17h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de MS – A primeira edição da Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul celebra a literatura e suas conexões com a arte e a cultura, com uma programação que inclui palestras, seminários, exposições, feiras e apresentações teatrais e musicais. Confira a programação completa: https://www.bienalpantanal.com.br/programacao/.

Horário: a partir das 10h

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo

Entrada: gratuita

1º Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense – O Festival leva pratos típicos da culinária regional, além de arte, música e solidariedade, para o estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês durante os dias 10 a 12 de outubro.

Horário: 18h às 00h

Local: Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

Show “Crianceiras” com Márcio de Camillo – Como parte da programação infantil da Bienal Pantanal, o músico Márcio de Camillo musicaliza as poesias de Manoel de Barros no espetáculo “Crianceiras”. Os ingressos gratuitos devem ser retirados com 2h de antecedência de cada apresentação, na bilheteria do Auditório Manoel de Barros.

Horário: 16h e 18h

Local: Auditório Manoel de Barros

Entrada: Gratuita

Reggae Kids – Evento gratuito celebra o Dia das Crianças com muita música, arte e cultura. A programação inclui show do RockersSoundSystem & Convidados, área infantil com brinquedos e pintura facial, sorteio de prêmios e ação solidária com arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos.

Horário: 14h às 22h

Local: Plataforma Cultural – Esplanada Ferroviária, Av. Calógeras, 3015 – Centro

Entrada: Gratuita

Feira da Praça Bolívia – Reunindo atrações culturais ao vivo e expositores de artesanato, moda, antiguidades e gastronomia, a Feira da Praça Bolívia é realizada todo segundo domingo do mês.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – Santa Fé

Entrada: Gratuita

Feira de Brechós Cool Stuff – Mais de 30 araras de diferentes brechós da cidade estarão à disposição para garimpeiros e amantes de achadinhos neste domingo, no Capivas Cervejaria. O som do rolê fica por conta do DJ Júlio Prodigy.

Horário: 17h às 22h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Grandes Miudezas do Pantanal” – Neste novo espetáculo do Grupo Casa, três amigos embarcam em uma missão para desvendar os mistérios do Mar de Xaraés, hoje conhecido como Pantanal. Além da apresentação no domingo, o espetáculo segue com mais exibições na segunda, terça e quarta, às 19h.

Horário: 17h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: a partir de R$ 50

Semana das Crianças – Atividades gratuitas com oficinas, recreação e presença do urso Pudim da Criamigos. Neste sábado tem Espaço Kids Recreação (Oficina de desenhos e pintura facial), das 15h às 20h; e oficina “Biscoitê Biscoitos astronautas – Coma e se divirta” (15h às 16h).

Horário: das 15h às 20h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Centro

Entrada: gratuita

Dia das Crianças no Norte Sul – A diversão continua no domingo no Shopping Norte Sul Plaza, com pipoca e pintura facial gratuitas das 15h às 17h, nos mesmos pontos de atendimento (em frente à Havaianas e à Magazine Luiza). Na praça central, o público encontra oficina de pintura em gesso e algodão-doce gratuito.

A programação inclui ainda a Oficina de Artesanato das 14h às 16h, com confecção de acessórios infantis, e segue com a ação especial da Cinépolis, que oferece pipoca gratuita para crianças mediante apresentação do ingresso, em sessões participantes do Clube Cinépolis.

Horário: A partir das 14h

Local: Norte Sul Plaza – Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300

Entrada: Gratuita

Corumbá

Feapan – Para fechar a Feapan, o domingo conta com atrações culturais e shows de encerramento. Confira a programação completa do evento: https://www.embrapa.br/feapan-2025.

Horário: a partir das 8h; show às 20h

Local: Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros

Entrada: gratuita

Nova Andradina

Exponan – Além da final do rodeio, o último dia de Exponan prepara show surpresa ao público.

Horário: a partir das 9h (abertura dos portões); show às 21h30

Local: Parque de Exposições

Entrada: gratuita

