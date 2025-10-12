Avanço do mar em Baía da Traição causa destruição e moradores pedem ajuda

O avanço do mar em Baía da Traição, no Litoral Norte da Paraíba, vem destruindo habitações, estradase causando outros transtornos, especialmente na área da Praia do Forte. Moradores denunciam por meio de vídeos publicados nas redes sociais, como Felipe Potiguara, que chegou a registrar uma casa que foi virada de ponta-cabeça.

“Uma prova aí para vocês do que está acontecendo, né? Essa casa que eu venho gravando há muito tempo, o mar deixou ela de perna para cima, viu? O mar virou ela de ponta-cabeça”.

A erosão costeira foi motivo para um decreto de situação de calamidade pública. Um dos locais mais afetados pela erosão é a Praia do Forte, onde passa a rodovia PB-008, que conecta Baía da Traição às aldeias indígenas. O município tem cerca de 86,64% da população composta por indígenas, segundo o Censo 2022.

Moradores denunciam danos causados pelo avanço do mar em Baía da Traição. Reprodução/TV Cabo Branco

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) informou que disponibilizou as licenças ambientais para que a prefeitura de Baía da Traição possa iniciar as obras recomendadas pelos técnicos que fazem o monitoramento da área.