Morte de indígena Warao por suspeita de catapora é investigada em João Pessoa

Abrigo de indígenas Warao no Centro de João Pessoa. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) investiga o caso de um indígena Warao de 60 que morreu em um abrigo por suspeita de catapora. De acordo com a SMS, quatro casos confirmados de catapora entre indígenas Warao também estão sendo monitorados neste sábado (11), sendo duas crianças e dois adultos. Os quatro se encontram em fase de recuperação.

Segundo a Secretaria de Saúde, o indígena Warao que teve a morte confirmada não mantinha adesão regular ao acompanhamento de saúde e costumava não estar ou se retirar do abrigo onde eram feitas as visitas das equipes de Saúde responsáveis.

Segundo informado pela Secretaria de Saúde, os pacientes diagnosticados com catapora estão recebendo acompanhamento das equipes do Departamento Municipal de Saúde para Imigrantes e Refugiados.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa afirmou que já foram aplicadas 2.800 doses de vacinas entre os indígenas Warao, o que representa um aumento de 75% na cobertura vacinal do grupo.