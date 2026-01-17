Preço do álcool volta a cair mais R$ 0,10 desde a semana passada e a gasolina se mantém entre R$ 5,85 e R$ 5,99

O preço do álcool nas duas pontas volta a cair R$ 0,10 desde a semana passada, mostrando, ainda, que 67 postos reduziram de valor, com o menor saindo de R$ 4,35 para R$ 4,25 (Epitácio Pessoa – Miramar e Master Gás – Tambauzinho) e o maior caindo de R$ 4,79 para R$ 4,69 (Via Oeste – Alto do Mateus). Sessenta locais mantiveram o mesmo preço da pesquisa anterior do Procon-JP.

Já o preço da gasolina comum caiu em 27 postos desde o último dia 30 de setembro e vem se mantendo há quatro semanas seguidas entre R$ 5,85 (Elesbão – Água Fria e Ferrari – Centro) e R$ 5,99 (20 postos) para pagamento à vista. A pesquisa comparativa realizada pelo Procon-JP constata, ainda, que 99 postos mantiveram os mesmos preços do levantamento anterior.

A pesquisa, que foi realizada no último dia 6 de outubro, registra que, para pagamento no cartão, os preços da gasolina comum estão oscilando entre R$ 5,95 (Expressão – Tambaú) e R$ 6,19 (quatro postos).

Gasolina aditivada – A gasolina aditivada está com os preços sendo praticados entre R$ 5,95 (Comercial – Geisel) e R$ 6,45 (Max – Oitizeiro) para pagamento à vista. No cartão oscila entre R$ 5,96 (Expressão – Tambaú) e R$ 6,39 (Opção – Manaíra).

S10 – Quanto ao diesel S10, pela terceira semana seguida o combustível manteve os mesmos preços nas duas pontas em relação à pesquisa anterior e oscila entre R$ 5,47 (Almeida – Paratibe) e R$ 6,59 (Select – Tambaú), diferença de R$ 1,12, com 105 postos praticando os mesmos preços da semana passada. Na modalidade cartão, o produto está sendo comercializado entre R$ 5,57 (Expressão – Tambaú) e R$ 6,59 (Select – Tambaú).

Diesel comum – O diesel comum também manteve os mesmos preços nas duas pontas em relação ao levantamento anterior: R$ 5,45 (Estrela – Geisel, Mônaco – Jaguaribe e Independência – Tambiá) e R$ 5,77 (Elesbão – Água Fria) para pagamento à vista. A média está em R$ 5,86.

GNV – Outro combustível que não modificou o preço quando se refere à pesquisa da semana passada foi o Gás Natural Veicular (GNV) que comercializa com um único valor há sete semanas, R$ 4,86 (12 postos), tanto para pagamento à vista quanto no cartão.

Consulte a tabela completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjoaopessoa.pb.gov.br