sábado, janeiro 17, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 20 milhões

admin1

Por MRNews

As seis dezenas do concurso 2.924 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 20 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

Tarifaço prejudicou mais que beneficiou população dos EUA, diz Haddad

No Dr com Demori, historiadora analisa o conflito na Faixa de Gaza

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Você pode gostar também

Prefeito assina termo para beneficiar instituições de longa permanência e entrega calçadas padronizadas no Bairro dos Estados

admin1

Funjope abre nesta sexta-feira exposição ‘Óleo sobre o Mar’ da Pinacoteca da UFPB

admin1

Corrida das Águas, em João Pessoa, tem percurso divulgado