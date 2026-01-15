GESTÃO MUNICIPAL ALERTARÁ POPULAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ CONTRA O TRABALHO INFANTIL
Entre os dias 06 e 12 de junho o município de São José do Seridó desenvolverá campanha voltada ao combate do trabalho infantil. A programação será conduzida pela Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS).
“De acordo com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e adolescentes são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Então, proteger a infância e juventude é dever de todos”, frisou a titular da SEMTHAS; Suzete Pereira, reforçando que o trabalho infantil é ilegal.
Ainda de acordo com Suzete Pereira, a Gestão Municipal de São José tem compromisso total no combate ao trabalho infantil e realizará diversos debates com a sociedade para evitar esta prática.
PROGRAMAÇÃO
Dia 06/06
07h30: Roda de conversa com integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Local: CRAS de São José do Seridó (Escola Jesuíno Azevedo). Responsáveis: Luanna Monaliza (orientadora social) e Conselho Tutelar;
12h: Entrevista na Rádio Bonita FM. Responsáveis: Conselho Tutelar e Sandra Rosário (assistente social do CRAS);
Dia 07/06
07h: Panfletagem nos estabelecimentos comerciais do município. Responsável: Conselho Tutelar;
Dia 08/06
13h30: Roda de conversa com integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Local: CRAS de São José do Seridó (Escola Jesuíno Azevedo). Responsáveis: Luanna Monaliza (orientadora social) e Conselho Tutelar;
Dia 09/06
14:00H: Roda de conversa com integrantes do Servi
ço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Local: SCFV Rural ,no Assentamento Seridó. Responsáveis: Luanna Monaliza (orientadora social) e Conselho Tutelar.
18h30: Reunião com catadores de resíduos recicláveis. Local: Escola Raul de Medeiros Dantas. Responsáveis: Conselho Tutelar, Sandra Rosário (assistente social do CRAS) e Silvia Raquel (psicóloga do CRAS);
Dia 12/06
9h: Palestra sobre as consequências do trabalho infantil. Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Responsável: Kaio Dakson da Silva (enfermeiro do trabalho
– CEREST- Caicó/RN);