GESTÃO MUNICIPAL ALERTARÁ POPULAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ CONTRA O TRABALHO INFANTIL

Entre os dias 06 e 12 de junho o município de São José do Seridó desenvolverá campanha voltada ao combate do trabalho infantil. A programação será conduzida pela Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS).





“De acordo com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e adolescentes são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Então, proteger a infância e juventude é dever de todos”, frisou a titular da SEMTHAS; Suzete Pereira, reforçando que o trabalho infantil é ilegal.





Ainda de acordo com Suzete Pereira, a Gestão Municipal de São José tem compromisso total no combate ao trabalho infantil e realizará diversos debates com a sociedade para evitar esta prática.





PROGRAMAÇÃO





Dia 06/06





07h30: Roda de conversa com integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Local: CRAS de São José do Seridó (Escola Jesuíno Azevedo). Responsáveis: Luanna Monaliza (orientadora social) e Conselho Tutelar;





12h: Entrevista na Rádio Bonita FM. Responsáveis: Conselho Tutelar e Sandra Rosário (assistente social do CRAS);





Dia 07/06





07h: Panfletagem nos estabelecimentos comerciais do município. Responsável: Conselho Tutelar;





Dia 08/06





13h30: Roda de conversa com integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Local: CRAS de São José do Seridó (Escola Jesuíno Azevedo). Responsáveis: Luanna Monaliza (orientadora social) e Conselho Tutelar;





Dia 09/06





 14:00H: Roda de conversa com integrantes do Servi

ço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Local: SCFV Rural ,no Assentamento Seridó. Responsáveis: Luanna Monaliza (orientadora social) e Conselho Tutelar.



18h30: Reunião com catadores de resíduos recicláveis. Local: Escola Raul de Medeiros Dantas. Responsáveis: Conselho Tutelar, Sandra Rosário (assistente social do CRAS) e Silvia Raquel (psicóloga do CRAS);





Dia 12/06





9h: Palestra sobre as consequências do trabalho infantil. Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Responsável: Kaio Dakson da Silva (enfermeiro do trabalho

– CEREST- Caicó/RN);

