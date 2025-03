Tiquinho Soares se firma como titular do Santos e se destaca pelo faro de gol

Ao lado de Guilherme e Neymar, Tiquinho Soares tem sido um dos principais nomes do Santos no início de 2025. O atacante paraibano marcou o gol do Peixe na eliminação para o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista e rapidamente caiu nas graças da torcida. Além disso, conquistou a confiança do técnico Pedro Caixinha, que vê no centroavante uma peça fundamental para o setor ofensivo.

Tiquinho Soares já está perto de superar a marca de gols do ano passado. (Foto: Marcos Ribolli)

Contratado em uma negociação que envolveu a ida do zagueiro Jair ao Botafogo, Tiquinho chegou sob desconfiança de parte da torcida, mas não demorou a mostrar seu valor. Em 11 partidas pelo Santos, o atacante já balançou as redes cinco vezes e deu uma assistência, se tornando peça-chave no esquema da equipe. Números que reforçam a importância do camisa 9 no ataque santista.

Tiquinho Soares, centroavante do Santos. (Foto: Raul Baretta/Santos)

O desempenho no Peixe já se aproxima dos números que teve em 2024, quando marcou nove gols em 52 partidas pelo Botafogo. A diferença é que, na maior parte da última temporada, Tiquinho foi reserva, especialmente pelo bom momento de Igor Jesus. Agora, com sequência como titular no Santos, o centroavante busca manter o ritmo e se firmar de vez como uma das referências ofensivas da equipe.

